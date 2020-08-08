У главы Минздрава лопнуло терпение из-за ситуации с коронавирусом - принято радикальное решение

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов гневно отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Украине. Стремительное ухудшение эпидситуации в стране он связывает с легкомысленным отношением украинцев к ограничениям. Поэтому чиновник решил обратиться к правительству с просьбой усилить контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер. Степанов отметил, что понимает непопулярность таких радикальных шагов, но подчеркнул, что власти должны это сделать ради здоровья и жизни украинцев. Об этом Степанов заявил 8 августа во время ежедневного брифинга, сообщает ONLINE.UA.

"Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают, в том числе, за контроль этих наших мероприятий, ограничительных мер. Дело в том, что если мы не изменим легкомысленного отношения к COVID ... это не какая-то политическая игрушка, это реальная болезнь. Болезнь, которая каждый день уносит жизни украинцев, каждый день у нас увеличивается количество людей, которые госпитализируются. Поэтому мы не можем себе позволить относиться легкомысленно. Поэтому я, как министр здравоохранения, буду обращаться по усилению контроля по всем правилам, которые установлены в нашей стране, по всем ограничительным мерам", — заявил Степанов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки установлено очередной антирекорд по количеству людей с подтвержденным COVID-19 в Украине и по количеству госпитализированных с тяжелым течением болезни. Степанов уточнил, что только за минувшие сутки зафиксировано 27 летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19 .

При этом глава Минздрава уверил, что в украине увеличено количество коек, которые пригодны для принятия больных COVID-19 , в том числе и палат с аппаратами искусственной вентиляции легких. Также Степанов напомнил, что в Украине утверждены национальные протоколы лечения и схемы лечения, которые регулярно обновляются — в них четко прописано, в каких состояниях, каких дозах нужно давать лекарства и какие лекарства.

"Было существенно увеличено количество тестирований. Если в апреле мы делали 250 тестирований в сутки, то сегодня это количество, за предыдущие сутки, составила 19 327 исследований. Это мы говорим только о тестировании ПЦР. Количество тестирований будет увеличиваться и в дальнейшем", — подытожил Степанов.

Напомним, 8 августа в Украине зафиксировали 1489 новых случая заражения, это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 8 августа Кабмин перешел на чрезвычайный режим работы, в связи с чем уже сегодня чиновники соберутся на экстренное заседание из-за стремительного ухудшение эпидемической ситуации с коронавирусом в Украине. К правительству утром срочно обратился президент Украину Владимир Зеленский. Он поручил безотлагательно провести комплексную оценку готовности больниц для оказания помощи больным и обеспечить медицинские учреждения всем необходимым оборудованием для лечения украинцев.