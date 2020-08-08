Почти 7 тысяч военных - всплыли новые подробности резонансного скандала

В Украине произошла очередная утечка персональных данных. На этот раз в сеть слили данные почти семи тысяч военных. В одном из чат-ботов Telegram опубликовали не только их фамилии и имена, но и номера воинских частей и утвердительные даты самовольного оставления воинских частей. Об уечке данных военных сообщил Офис омбудсмена. Там отметили, что чат-бот в Telegram выявили еще в июле при мониторинге соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных. В связи с этим было направлено письмо в СБУ и Нацполицию с просьбой принять меры для его блокировки, но до сих пор telegram-бот продолжает распространять информацию, передает ONLINE.UА.

"06.08.2020 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины сообщено, что подразделением дознания Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве по указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни)", — сообщили в Офисе омбудсмена.

В ведомстве подчеркнули, что незаконное распространение персональных данных военнослужащих в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства.

Важно отметить, что это не первая масштабная утечки данных украинцев в сеть. В мае текущего года появился бот UA Baza, который выложил в открытый доступ 26 млн водительских удостоверений граждан Украины. Там же были и данные госреестра, а также базы "Новой почты" и пароли из соцсетей "Вконтакте" и linkedin. По этотму факту задержали одного человека, еще 25 сообщили о подозрении.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Национальная полиция сообщила подробности расследования о похищении персональных данных миллионов украинцев и публикации их в открытом доступе.