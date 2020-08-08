Евросоюз срочно обратился к Украине и России - в чем дело

Евросоюз продолжает бдительно следить за политической ситуацией относительно Донбасса. Брюссель оперативно отреагировал на то, что Кремль внезапно изменил свою позицию в переговорном процессе и предложил отказаться переговоры по Донбассу на уровне советников, которые, по мнению команды президента России Владимира Путина, стали бессмысленными. В ЕС обеспокоены попытками Кремля пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе. В связи с этим посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер срочно обратился как к России, так и к Украине с неотложным призывом соблюдать Минские соглашения. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Интерфакс.

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТГК, а возможно даже и придать ей новый смысл", — заявил европейский дипломат.

Эдедер напомнил, что Россия с самого начала участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины, что не согласуется с звучащими в последнее время от российской стороны заявлениями, что боевые действия на Донбассе — это внутриукраинский конфликт.

"Пресс-секретарь президента Песков сделал заявление, в котором официально опроверг предположения о возможном выходе России из "нормандского формата". Мне кажется, это заявление было важным, своевременным и его можно только приветствовать, поскольку любые, даже отдаленные, намеки на возможный отказ России от своих обязанностей в "нормандском формате" или Трехсторонней контактной группе или на "Rus-exit" из этих форматов могут отрицательно сказаться на урегулировании конфликта", — добавил Эдерер.

Посол ЕС также прокомментировал постановление Верховной Рады Украины, согласно которому специальный статус Донбассу может быть предоставлен только после того, как власти Украины получат контроль над границей с Россией.

"Всем необходимо вновь обратиться к Минским соглашениям. В них четко прописана, по крайней мере в некоторых случаях, последовательность шагов", — считает он.

Напомним, несколько дней заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак написал письмо советнику лидера ФРГ Ангелы Меркель с копиями для представителей команд Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского, в котором назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил от них отказаться. Новое предложение РФ шокировало не только официальный Киев, но и многих международных партнеров Украины. Однако уже 31 июля неизменный представитель Кремля Дмитрий Песков неожиданно начал открещиваться от заявления Дмитрия Козака. По словам пресс-секретаря Путина, информация о выходе России из переговорного процесса по Донбассу на уровне советников является искажением слов и Козак никогда такого не говорил.

При этом известно, что ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев принципиально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин изменил стратегию по Донбассу и решил вернуть оккупированные территории Украине на новых условиях.