Это объявление войны - в Кремле выступили с громким заявлением

В команде президента РФ Владимира Путина ежедневно выступают с резонансными заявлениями, пытаясь оправдать военную агрессию Кремля против многих стран мира. Как известно, кроме украинского Донбасса, Москва использует аналогичный сценарий в молдавском Приднестровье и грузинской Абхазии и Южной Осетии, которых Кремль "надежно защищает" от официальных властей. Более того, участие в вооруженном конфликте в Грузии в Кремле считают "единственно возможным решением", которое было принято после объявления войны России. Об этом 8 августа заявил бывший российский президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, который подписал указ о введении российских военных на грузинскую территорию, передает ONLINE.UА.

"Конфликт в Южной Осетии и Абхазии, произошедший в августе 2008 года, по сути, объявлением войны Российской Федерации. Тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость. В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо", — говорится в заявлении Медведева, которое он опубликовал в соцсети.

Напомним, Абхазия провозгласила независимость после войны с грузинскими войсками в 1993 году, в чем ее поддержала Россия. В 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны Москва признала независимость Абхазии, несмотря на то, что Грузия и страны Запада считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняют Россию в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории. Россия оказывает финансовую помощь Абхазии и по официальным, и по неофициальным каналам, а также дала паспорта порядка 90% ее жителей, как это происходит на украинском Донбассе и в молдавском Приднестровье. На территории самопровозглашенной Абхазии находятся российские военные базы, а Кремль отказывается уходить с грузинского региона и не идет на переговоры с Тбилиси.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что оккупированная Абхазия неожиданно для всех пошла против Путина.