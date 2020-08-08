Украина ужесточила правила пересечения границы - что важно знать украинцам

С 9 августа Украина закрывает КПВВ на границе с оккупированным Крымом — он будет действовать до 30 августа. Такое радикальное решение украинское правительство приняло 8 августа в связи со стремительным ухудшением ситуации с коронавирусом в стране и на оккупированном полуострове, где выявлено занижение реальных показателей заболеваемости COVID-19 . Кто и на каких условиях сможет пересечь КПВВ на границе с Крымом, сообщает ONLINE.UА со ссылкой на министра Кабмина Олег Немчинов.

"С 08:00 9 августа до 08:00 30 августа прекращается работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Крыма и Севастополя и выезда из нее", — сообщил министр.

Несмотря на закрытие КПВВ, некоторые украинцы смогут пересечь границу. Въезд и выезд разрешается, тем гражданам, которые проживают в оккупированных Крыму или Севастополе и тем, кто проживает за пределами Крыма или Севастополя, но дали согласие на самоизоляцию с использованием сервиса «Дій вдома» с момента пересечения КПВВ на временно оккупированную территорию и выезда с нее. Также запрет не распространяется на тех, кто въезжает или выезжает для обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, а также на представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих из Крыма и Севастополя.

"Выезд из Крыма и Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства возможен только по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. А вот выезд из этих территорий и въезд на нее граждан Украины при наличии оснований гуманитарного характера осуществляется по решению председателя Государственной пограничной службы по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", — уточнили новые правила пересечения границы в правительстве.

Важно отметить, что Кабмин решил закрыть КПВВ в оккупированном Крыму по поручению президента Украины Владимира Зеленского, который утром 8 августа попросил правительстве экстренно пересмотреть режим работы КПВВ на границе с оккупированным Крымом.

Такое поручение связано с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине. Дело в том, что 8 августа в Украине зафиксирован новый абсолютный антирекорд по коронавирусу. За последние сутки в стране подтверждено 1489 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Украина ужесточила правила пересечения КПВВ на Донбассе.