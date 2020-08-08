Барселона против Наполи - где смотреть решающий матч Лиги Европы

В субботу, 8 августа в 22:00 по киевскому времени состоится решающий матч между испанской комадой "Барселона" и итальянским клубом "Наполи" в 1/8 Лиги Европы. Команды встретятся на барселонском стадионе Камп Ноу, чтобы завоевать право на участие четвертьфинале ЛЕ. Онлайн-трансляцию матча будут проводить многие спортивные каналы — смотреть видео игры в прямом эфире можно на телеканале Футбол 2, передает ONLINE.UА.

Известно, что стартовом составе "Барселона" сегодня сыграют: тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Альба — Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси — Суарес, Гризманн.

В команде "Наполи" на поле выйдут: Оспина — Хюсай, Ди Лоренцо, Кулибали, Мариу Руй — Фабиан Руис, Демме, Зелиньски — Кальехон, Мертенс, Инсинье.

Как известно, в первой игре 1/8 финала ЛЕ, которая состоялась еще в феврале в Неаполе, итальянцы сумели вырвать ничью. Счет в первом тайме открыл бельгийский нападающий итальянского клуба Дрис Мертенс, но во втором тайме игрок "Барселоны" Антуан Гризманн сравнял цифры на табло. Сегодня же, чтобы пройти в четвертьфинал Барселону устроит любая победа или ничья 0:0, а Наполи нужен выигрыш или ничья, но не со счетом 0:0.

Важно напомнить, что Барселона потерпела всего одно поражение в предыдущих 12 матчах при трех ничьих. Команда Наполи одержала две победы в четырех предыдущих поединках при двух поражениях.

По прогнозам букмекеров, победа "Барселоны" в ответном матче с "Наполи" оценивается с коэффициентом 1.65, на ничью поставили коэффициент 4.20, а на победу "Наполи" — 5.55.

Тем временем "Барселона" уже провела финальную тренировку перед решающим матчем. Испанцы решительно настроены на победу.

Напомним, 5 августа "Шахтер" и "Вольфсбург" провели матч в рамках ответного матча 1/8 Лиги Европы. Поединок завершился разгромной победой "горняков" на последних минутах игры со счетом 3:0. В итоге, "Шахтер" благодаря победам в обоих матчах (5:1 общий счет) вышел в 1/4 финала Лиги Европы текущего сезона. Следующим соперником "горняков" станет победитель пары "Айнтрахт" — "Базель".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Шахтер резко поднялся в престижном рейтинге после победы над Вольфсбургом.