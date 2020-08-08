Беспрецедентная агрессия - команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину

В немецком Бундестаге пытаются любым способом защитить российский газопровод Северный
"Вмешательство в суверенитет Германии и Евросоюза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа. Плохая привычка американцев слать письма с угрозами в адрес немецких компаний выходит из-под контроля", — заявил немецкий депутат, который призвал федеральное правительство прекратить "тихо выступать против американской стороны".
Такая гневная реакция депутата была вызвана предложением американских сенаторов, которые считают необходимым порт Мукран и его сотрудников "экономически и финансово отрезать от США". Американским физическим и юридическим лицам с портом Мукран и заинтересованными лицами хотят запретить вести дела, включая импорт и экспорт товаров через порт.
Напомним, Госдеп США включил Северный
Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.
Ранее ONLINE.UА сообщал, что представитель Меркель срочно едет в Москву для обсуждения ситуации в Украине и экономического сотрудничества России и Германии, в том числе и в рамках проекта "Северный