Беспрецедентная агрессия - команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину

В немецком Бундестаге пытаются любым способом защитить российский газопровод Северный поток-2 , по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины, от санкций со стороны США и тем самым помочь главе Кремля Владимиру Путину достроить скандальный трубопровод. На этот раз с призывом к канцлеру Германии Ангеле Меркель обратился депутат Бундестага от партии «Зеленых» Юрген Триттин. Он назвал американские санкции беспрецедентной агрессией, на который нужно дать решительный ответ. Триттин считает, что санкции США против Северного потока-2 , которые затронули порт Мукран, являются объявлением экономической войны. Об этом немецкий депутат заявил в интервью изданию Handelsblatt, передает ONLINE.UА.

"Вмешательство в суверенитет Германии и Евросоюза достигло беспрецедентного уровня агрессивности, который не должен оставаться без ответа. Плохая привычка американцев слать письма с угрозами в адрес немецких компаний выходит из-под контроля", — заявил немецкий депутат, который призвал федеральное правительство прекратить "тихо выступать против американской стороны".

Такая гневная реакция депутата была вызвана предложением американских сенаторов, которые считают необходимым порт Мукран и его сотрудников "экономически и финансово отрезать от США". Американским физическим и юридическим лицам с портом Мукран и заинтересованными лицами хотят запретить вести дела, включая импорт и экспорт товаров через порт.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.