Евросоюз принял окончательное решение относительно жителей Крыма - что известно

В Евросоюзе разработали четкий ответ на незаконную выдачу российских паспортов жителям оккупированного Крыма. Отныне, все крымчане для оформления шенгенской визы для выезда за границу будут обязаны обращаться в консульства стран ЕС в Украине, даже если у них есть российский загранпаспорт. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает ONLINE.UА со ссылкой на российский Интерфакс.

"Европейский союз не признал и не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Это означает, что российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не признаются и не принимаются при обращении за шенгенской визой", — пояснил дипломат.

Он уточнил, что жители Крыма могут получить шенгенскую визу по российскому паспорту, но только выданному до оккупации украинского полуострова. Но даже с таким документом, крымчане должны подавать заявление на визу в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России.

"И кстати, если у жителя Крыма есть украинский биометрический паспорт, то он или она могут въезжать в ЕС без визы, поскольку с 2017 года между ЕС и Украиной действует безвизовый режим для держателей биометрических паспортов", — напомнил посол.

Важно отметить, что российские паспорта, которые страна-агрессор раздает жителям оккупированных территорий Донбасса и Крыма, не содержат сведений о месте проживания и прежних гражданствах. Их не признают в ЕС, где ранее обещали рассмотреть дальнейшие меры в ответ на предоставление Россией гражданства украинцам, проживающим в ОРДЛО и на оккупированном полуострове.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин внезапно изменил позицию относительно Крыма. В Кремле решили снизить финансирование оккупированного полуострова.