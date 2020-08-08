Мы готовы - Минобороны сообщило плохие новости с Донбасса

С 27 июля на Донбассе начало действовать перемирие, которое пророссийские боевики бесстыдно нарушают. В Минобороны Украины сделали жесткое предупреждение боевикам ОРДЛО, отметив, что в случае вооруженной агрессии России украинские бойцы смогут дать мгновенный ответ и готовы к отражению любой атаки. В оборонном ведомстве уточнили, что ситуация на Донбассе контролируемая, но оккупанты 8 августа уже трижды нарушили режим прекращения огня — из атоматических и подствольных гранатометов они совершили выстрели в райнах Попасной, Гнутово и Шумов. Эту же информацию подтвердили в сводке ООС, где добавили, что и накануне боевики трижды нарушали режим тишины — вблизи Новолуганского, Шумов и Майского. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Минобороны и штаба ООС.

"Огонь в ответ наши воины не раскрывали. В то же время, меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих из состава Объединенных сил, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами Международного права и законодательства Украины", — говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы. Однако пророссийские силы сразу же его нарушили, в чем, по традиции, обвинили украинских воинов.

Накануне с Донбасса вернулся президент Украины Владимир Зеленский, который два дня находился в зоне ООС и лично ознакомился с ситуацией на Донбассе. По результатам визита украинский лидер сообщил, что режим перемирия на Донбассе действительно работает. По его словам, уже 11 дней на передовой не слышно обстрелов, что, по его словам, подтверждают и украинские воины.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский готовится к нормандским переговорам по Донбассу, которые, как он считает, положат конец войне на востоке Украины.