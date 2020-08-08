Зеленский упростил работу ФЛП - что изменится

Украинские власти упростили работу физических лиц-предпринимателей. 8 августа вступил в силу закон об отмене книги учета доходов и расходов, который недавно подписал президент Украины Владимир Зеленский. Правда, нормы этого закона начнут действовать только с 1 января 2021 года. Какие изменения ждут ФЛП и как им теперь нужно вести учет своей предпринимательской деятельности, сообщает ONLINE.UА.

В частности, законом расширяется функционал электронного кабинета ФЛП, упрощается ведение учета для самозанятых физических лиц, а также вносятся изменения в отдельные нормы НКУ по администрированию налогов. Кроме того, внесены изменения и в процедуру проведения проверок ФЛП. На период действия карантина контролирующим органам предоставили право проводить документальные внеплановые проверки по обращениям налогоплательщика.

Самым главным нововведением закона стала отмена ведения обязательной книги учета доходов для ФЛП. Физическим лицам-предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме — бумажной или электронной, но с указанием суммы дохода за месяц. Предпринимателям на общей системе также разрешили вести учет в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

"ФЛП обязаны вести учет доходов и расходов от такой деятельности. Учет доходов и расходов может вестись в бумажном и/или электронном виде, в том числе через электронный кабинет. Типовая форма такого учета и порядок его ведения определяются центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику", — говорится в законе.

Напомним, с 1 января 2021 года в Украине ФЛП будут обязаны использовать РРО (кассовые аппараты). Это не касается ФОП, которые работают с безналичными платежами. Обязательными РРО станут для ФЛП на второй и четвертой группе, которые осуществляют следующие виды деятельности:

реализация технически сложных бытовых приборов,

реализация лекарственных средств,

ювелирная продукция,

розничная торговля использованными товарами в магазинах,

деятельность ресторанов, кафе быстрого обслуживания,

деятельность турагентств,

деятельность отелей.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что физические лица-предприниматели, которые не имеют наемных работников и вынужденно не работали из-за коронавирусного карантина, могут получить от государства финансовую помощь по частичной безработице. Для оформления пособия нужно обратиться в центр занятости по месту уплаты ЕСВ и собрать необходимый пакет документов в течение 90 дней после сокращения предпринимательской деятельности.