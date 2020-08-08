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Должны это сделать - украинцам сделали важное предупреждение

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Должны это сделать - украинцам сделали важное предупреждение Фото: pixabay.com

В субботу, 8 августа, Кабмин собрался на внеочередное заседания из-за стремительно ухудшающейся в Украине ситуации с коронавирусом. Правительство приняло ряд важных мер по предотвращению распространения COVID-19, а также решило создать систему для отслеживания контактов зараженных коронавирусом, что позволит вести жесткий контроль за соблюдением украинцами самоизоляции. О новом решении Кабмина сообщил глава правительства Денис Шмыгаль, передает ONLINE.UА со ссылкой на правительственный портал.

Система для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в Украине будет создана тремя министерствами — Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и Министерством цифровой трансформации.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", — пояснил решение Кабмина Шмыгаль.

На этом же заседании Кабмин решил закрыть КПВВ на границе с оккупированным Крымом. Пункты пропуска ограничат деятельность уже с 9 августа. Ограничения для пересечения границы будут действовать до 30 августа.

Такие решения связаны с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Украине. Дело в том, что 8 августа в Украине зафиксирован новый абсолютный антирекорд по коронавирусу. За последние сутки в стране подтверждено 1489 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 79750 человек, из них 1852 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43055 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 33843 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что у главы Минздрава лопнуло терпение из-за ситуации с коронавирусом. Степанов принял радикальное решение обратиться к правительству с просьбой усилить контроль за соблюдением карантина украинцами.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, коронавірус, карантин, пандемия, эпидемия, Кабмин, самоизоляция, отслеживание, последние новости о коронавирусе
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Обновлено:16:11, 08.08.2020

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