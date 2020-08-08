Должны это сделать - украинцам сделали важное предупреждение

В субботу, 8 августа, Кабмин собрался на внеочередное заседания из-за стремительно ухудшающейся в Украине ситуации с коронавирусом. Правительство приняло ряд важных мер по предотвращению распространения
Система для отслеживания контактов зараженных коронавирусом в Украине будет создана тремя министерствами — Министерством здравоохранения, Министерством внутренних дел и Министерством цифровой трансформации.
"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели
COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это даст возможность нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний", — пояснил решение Кабмина Шмыгаль.
На этом же заседании Кабмин решил закрыть КПВВ на границе с оккупированным Крымом. Пункты пропуска ограничат деятельность уже с 9 августа. Ограничения для пересечения границы будут действовать до 30 августа.
Такие решения связаны с ухудшением ситуации с заболеваемостью
Ранее ONLINE.UА сообщал, что у главы Минздрава лопнуло терпение из-за ситуации с коронавирусом. Степанов принял радикальное решение обратиться к правительству с просьбой усилить контроль за соблюдением карантина украинцами.