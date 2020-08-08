Итальянский певец запел на украинском в новом клипе - зажигательное видео

8 августа состоялась премьера нового клипа итальянского певца Альфонсо Оливера, который с нетерпением ждала тысячная армия его фанатов. Новое видео артист записал на песню Signorina, в которой идет речь о гордых, сильных духом и красивых украинцах. Изюминкой ролика стало то, что итальянский исполнитель внезапно запел на украинском языке. Поклонники пришли в восторг от зажигательного видео, передает ONLINE.UА.

"Синьорина" — это посвящение красоте женщин. Песня рассказывает об итальянце, который просит украинку провести с ним только часок времени. Но девушка его отталкивает, так как требует любовь", — рассказал о своей песни Оливер.

Артист отметил, что в клипе хотел развеять миф о том, что славянки легко поддаются соблазну. В тексте песни он четко обозначил принципиальность украинок, силе духа которых можно позавидовать.

Как известно, украинскую часть песни из нового клипа Оливера написала Дарья Бурнос, с которой итальянец поет в дуэте. Съемки видео проходили во Львове. Этот клип вошел в альбом Альфонсо Оливера "Гордый итальянец".

"Супер песня! Альфонсо ты наконец то показал свой настоящий голос, я в восторге", "Бомба! Молодец", "Отлично сработано!! Великолепный Альфонсо Оливер в Украине!) Вы молодцы !!!", — массово комментируют зажигательный клип итальянского певца украинцы.

Напомним, Альфонсо Оливер — итальянский певец, композитор и музыкальный консультант. Он родился в итальянском городе Кротоне. Уже с детства учился играть на гитаре, фортепиано и вокалу. Его дискография пока насчитывает только два альбома, из которых песня "Вселенная — это мы»" вошла в топ-100 самых прослушиваемых песен Италии и заняла первое место в рейтинге Alternative Pop.

В течение последних двух лет Альфонсо часто посещает Украину, в которую безгранично влюбился. Год назад он подарил украинцам песню "Мы победим", которую посвятил украинскому народу, чтобы поддержать его дух. Также итальянский певец перевел гимн Украины и знаменитую песню "Червона Рута" на итальянский язык. Он же является автором гимна города Трускавец.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что украинский исполнитель GOVOR презентовал яркий клип на свой новый трек "Бейся". В ролике показан зрелищный поединок на ринге, в котором, как и в реальной жизни, идет бой между мраком и светом. Именно внутренний свет и шёпот сердца, по словам исполнителя, помогают следовать своему истинному пути. Композиция наполнена сильным смыслом, который близок каждому из нас, и рассказывает о пережитом опыте исполнителя.