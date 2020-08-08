В Китае начал распространяться новый смертельный вирус - миру снова угрожает опасность

В Китае, откуда началась нынешняя пандемия коронавируса, охватившая весь мир, снова начала распространяться смертельно опасная инфекция. Уже 60 человек заразились и по меньшей мере 7 человек умерли из-за воздействия нового вируса, который получил название SFTS. Пока новую инфекцию изучают специалисты. Они отмечают, что нельзя исключать возможность передачи инфекции от человека к человеку. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на Global Times.

Ученые рассказали, что вирус SFTS выявили еще девять лет назад — в 2011 году. Он относится к семейству буньявирусов, а его носителями являются грызуны, птицы и парнокопытные (кабаны, олени, верблюды и другие). При этом заразиться вирусом можно через укусы насекомых, в частности, клеща.

"SFTS — не новый вирус. В 2011 году в Китае был выделен его возбудитель. Вирусологи полагают, что он может передаваться человеку от клещей. Также считается, что вирус может передаваться от человека к человеку", — сообщили медики из китайского Чжэцзянского университета.

В настоящее время известно, что SFTS заразились не меньше 37 человек в провинции Цзянсу на востоке КНР, в соседней провинции Аньхой вирус выявлен у 23 человек. Также заболевание подтвердилось у жителей провинции Чжэцзян. В двух последних провинциях от вируса умерли семь человек.

Медики уточнили, что при заражении у пациентов SFTS наблюдается лихорадка, сильный кашель, снижение лейкоцитов и тромбоцитов в крови. По словам доктора Шэн Цзифан, заразившиеся люди могут передавать вирус через кровь или слизистую. При этом основным путем передачи SFTS являются укусы клещей.

Важно отметить, что пандемия коронавируса на сегодняшний день только набирает обороты. В ВОЗ считают, что она продлится еще долго, а ее последствия мир будет ощущать десятилетия. На сегодняшний день почти 20 млн человек во всем мире заразились COVID-19 , число жертв превысило 700 тысяч.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что в Китае открыли новый штамм свиного гриппа, схожего с вирусом H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году — его назвали G4. До настоящего времени этот штамм не представлял угрозы, но мониторинг новых типов свиного гриппа показал, что у людей нет иммунитета к нему, а он обладает высокой адаптивностью к заражению людей.