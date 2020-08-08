Решение принято - правительство оперативно отреагировало на указ Зеленского

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль официально сообщил, что Украина предоставит гуманитарную помощь Бейруту в ответ на запрос Ливана для преодоления последствий машстабного взрыва. Оперативное решение по этому вопросу было принято 8 августа по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на правительственный портал.

"Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи с тем страшным взрывом, который произошел в порту Бейрута", — говорится в сообщении.

В правительстве не уточнили, какую именно помощь Украина предоставит Ливану. Но ранее Шмыгаль заявлял, что Киев готов направить спасателей для ликвидации последствий масштабной катастрофы.

Напомним, 4 августа большой взрыв произошел в ливанской столице Бейрут — он повредил дома на расстоянии до 10 км. Согласно последним данным, взрыв унес жизни 137 человек, еще по меньшей мере 5000 были ранены, более 300 тысяч местных жителей лишились жилья.

В Бейруте уже задержали по меньшей мере 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву. Согласно последним данным, среди задержанных есть также генеральный менеджер порта Хассан Корайтем. Кроме того, отмечается, что Центральный банк заморозил счета нескольких человек, включая счета Корайтема и главы таможенного управления. Также местные СМИ узнали, что полиция Кипра уже допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина — бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.

Как сообщал ONLINE.UА, накануне президент Ливана Мишель Аун шокировал мир неожиданным заявлением — он отметил, что одной из причин взрывов в Бейруте могло быть и внешнее вмешательство. По его словам, это могло быть привлечение ракеты или бомбы. Ливанский лидер обратил внимание на то, что причины взрывов еще не установлены, однако вариант с внешним вмешательством его команда игнорировать не будет.