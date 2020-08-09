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Курс валют на сегодня 9 августа - доллар не изменился, евро не изменился

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Курс валют на сегодня 9 августа - доллар не изменился, евро не изменился

На воскресенье, 9 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар не изменился, евро не изменился.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 августа цена доллара США составит 27 гривен 68 копеек. Таким образом цена американского доллара не изменился.

Цена евро на сегодня не изменилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 8 копеек.

В субботу, 8 августа, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.64/27.61 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.67/32.63 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:11:11, 09.08.2020

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