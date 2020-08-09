Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 9 августа

Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет — в воскресенье, 9 августа, зафиксировали 1199 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 80949 человек, из них 1897 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43972 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 35080 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 9 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 9 августа заболели уже более 19,8 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 261 тысячу новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали более чем по 50 тысяч новых случаев заболевания. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 882 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 34 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 6,3 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 729 тысяч людей, вылечились – 12,7 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

7 августа Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 . Из красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов гневно отреагировал на ситуацию с коронавирусом в Украине. Стремительное ухудшение эпидситуации в стране он связывает с легкомысленным отношением украинцев к ограничениям. Поэтому чиновник решил обратиться к правительству с просьбой усилить контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер. Степанов отметил, что понимает непопулярность таких радикальных шагов, но подчеркнул, что власти должны это сделать ради здоровья и жизни украинцев.