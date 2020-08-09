Буду откровенным - Зеленский записал неожиданное обращение к украинцам

Украинский глава Владимир Зеленский жестко отреагировал на заявление разведки США, которая считает, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью Украины, а именно действий народного депутата Андрея Деркача, который обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, являющимся главным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах. Президент Украины возмущен, что нашу страну втягивают в очередной скандал. Он уверил, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы другой страны, а украинцев призвал воздерживаться от какой-либо деятельности, связанной с президентскими выборами в США. Об этом говорится в обращении Зеленского, которое он опубликовал в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Буду откровенным. К большому сожалению, периодически в публичном пространстве появляются «сенсационные данные» о якобы какое-то участие Украины в избирательных событиях в других странах. Так вот! Как Президент Украины еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять любое вмешательство в суверенные выборы другой страны", — отреагировал Зеленский на обвинения разведки США.

Президент Украины подчеркнул, что предотвращение втягивания нашей страны во внутреннюю политику Соединенных Штатов — это вопрос национальной безопасности. Он также напомнил, что репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из украинских политиков.

"Поэтому считаю, что гражданам Украины следует, мягко говоря, воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в США, и не позволять себе попробовать решить на этом любые свои личные политические или бизнес проблемы. Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков. Поэтому давайте не будем разменивать Украину на ситуативные выгоды...", — призвал Зеленский украинцев.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на резонансное заявление разведки США о том, что Россия вмешивается в американские выборы с помощью украинского нардепа Андрея Деркача. Он уверил, что Украина всегда готова сотрудничать с американскими государственными органами в соответствии с договорными обязательствами и отвечать на любые официальные запросы.

Напомним, несколько месяцев назад народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. В команде Порошенко "пленки Деркача" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины, а в штабе Байдена этот материал назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Накануне в разведсообществе США назвали Деркача пророссийским депутатом и заявили, что он пытается нанести урон репутации Байдена, который будет баллотироваться в президенты США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в СНБО отреагировали на новый скандал с "пленками Деркача". Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что такой откровенный компромат, подлинность которого не подтверждена, свидетельствует о мощную российскую агрессию внутри страны.