В Украине внезапно изменили позицию по Крыму - что происходит

Пока российский глава Владимир Путин готовится к новому наступлению на Украину, в украинском парламенте обсуждают возможность возобновления поставок воды в оккупированный Крым. Несмотря на неоднократные уверения официального Киева о том, что Украина будет обеспечивать крымчан водой только когда Россия прекратит оккупацию и выведет своих военных с украинской территории, в Кабмине допускают, что водоснабжение возобновят, если в Крыму возникнет гуманитарная катастрофа. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в интервью Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или в любом другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", — ответил Шмыгаль на вопрос, при каких условиях Киев может возобновить поставки воды в Крым.

Премьер-министр Украины при этом подчеркнул, что с точки зрения промышленного водоснабжения, сегодня есть ряд ограничений, начиная от физических, от того, что Крымский канал перекрыт и даже если бы сегодня остро возник вопрос о том, чтобы начать поставки воды в Крым, сделать это невозможно по существующей инфраструктуре. По слова Шмыгаля, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру. Также глава Кабмина уверил, что Украина не будет поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз, которые Путин развернул на украинском полуострове.

Важно отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский уверял украинцев, что не поддерживает идею восстановления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым.

Напомним, 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Как известно, войска РФ продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи российских военных. Иностранные и украинские аналитики предупреждают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин внезапно изменил позицию относительно Крыма. В Кремле решили сократить финансирование оккупированного полуострова.