Выборы в Беларуси начались с резонансного скандала

Сегодня в Беларуси судьбоносный день — 9 августа в этой стране стартовали выборы президента. Александр Лукашенко, которого называют "последним диктатором Европы", правил страной уже 26 лет, но на этих выборах, впервые с 1994 года, во время предвыборной кампании у него появились реальные конкуренты и он столкнулся с многотысячными акциями протеста, на которых белорусы выступают за перемены. Решающий день президентских выборов в беларуси начался с нескольких резонансных скандалов, которые возмутили жителей РБ. В ночь перед выборами в Минске заметили колонну военной техники, а на одном из избирательных участков отрепетировали "победу" Лукашенко. Красноречивые видео этих скандальных инцидентов опубликовали в сети, передает ONLINE.UA.

"Вот так происходят в Беларуси выборы", — прокомментировали авторы видео, на котором запечатлено, как колонна военной техники входит в Минск.

На другом видео, которое попало в сеть, опубликована аудиозапись с репетицией подсчета голосов на выборах в Беларуси. Инцидент произошел на одном из избирательных участков в Минске, который находится на территории 39-й гимназии. На репетиции нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко «победил» с результатом в 952 голоса. Результаты его соперников распределились следующим образом: Андрей Дмитриев набрал 64 голоса, Анна Канопацкая — 16, Светлана Тихановская — 102 и Сергей Черечень — 18.

"Все вам дали уже теперь. Ваши циферки вам все известны, уже сейчас на данный момент. Вы можете их заучить максимально, насколько это возможно. Либо заготовка должна быть не видна", — говорится на аудиозаписи.

В ЦИК Беларуси уже оправдались за этот инцидент. Там отметили, что это запись тренинга по подсчету голосов, который проходит перед любыми выборами.

Напомним, на президентский пост в Беларуси в 2020 году претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Среди кандидатов: жена задержанного блогера Светлана Тихановская, оппозиционер Андрей Дмитриев, бизнесмен Сергей Черечень и экс-депутат парламента Анна Канопацкая. Также в бюллетенях имеется графа "Против всех".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз обратился к Лукашенко перед выборами в Беларуси и призвал обеспечить свободные и честные выборы, а также немедленно освободить всех граждан, задержанных по политическим мотивам.