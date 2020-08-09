Выборы в Беларуси начались с резонансного скандала

Сегодня в Беларуси судьбоносный день — 9 августа в этой стране стартовали выборы президента. Александр Лукашенко, которого называют "последним диктатором Европы", правил страной уже 26 лет, но на этих выборах, впервые с 1994 года, во время предвыборной кампании у него появились реальные конкуренты и он столкнулся с многотысячными акциями протеста, на которых белорусы выступают за перемены. Решающий день президентских выборов в беларуси начался с нескольких резонансных скандалов, которые возмутили жителей РБ. В ночь перед выборами в Минске заметили колонну военной техники, а на одном из избирательных участков отрепетировали "победу" Лукашенко. Красноречивые видео этих скандальных инцидентов опубликовали в сети, передает ONLINE.UA.
"Вот так происходят в Беларуси выборы", — прокомментировали авторы видео, на котором запечатлено, как колонна военной техники входит в Минск.
На другом видео, которое попало в сеть, опубликована аудиозапись с репетицией подсчета голосов на выборах в Беларуси. Инцидент произошел на одном из избирательных участков в Минске, который находится на территории
"Все вам дали уже теперь. Ваши циферки вам все известны, уже сейчас на данный момент. Вы можете их заучить максимально, насколько это возможно. Либо заготовка должна быть не видна", — говорится на аудиозаписи.
В ЦИК Беларуси уже оправдались за этот инцидент. Там отметили, что это запись тренинга по подсчету голосов, который проходит перед любыми выборами.
Напомним, на президентский пост в Беларуси в 2020 году претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Среди кандидатов: жена задержанного блогера Светлана Тихановская, оппозиционер Андрей Дмитриев, бизнесмен Сергей Черечень и экс-депутат парламента Анна Канопацкая. Также в бюллетенях имеется графа "Против всех".
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз обратился к Лукашенко перед выборами в Беларуси и призвал обеспечить свободные и честные выборы, а также немедленно освободить всех граждан, задержанных по политическим мотивам.