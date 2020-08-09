Это произойдет 1 сентября - украинцам сообщили отличные новости

Новый учебный год в Украине начнется с 1 сентября — дети пойдут в школу по новым правилам, дистанционное обучение будет только в тех городах и областях, которые попадут в красную карантинную зону. Но карантин в школах будет длиться в среднем две недели, после чего в учебных заведениях будет возобновляться нормальный учебный процесс. Кабмин уже принял окончательное решение по этому вопросу. В правительстве уверили украинцев, что уже сделано все необходимое для того, чтобы дети пошли в школу. Об этом 9 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ONLINE.UA со ссылкой на Радио Свобода.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, все будут учиться дома, что социализации детей не будет. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Председатели ОГА контролируют", — уверил Шмыгаль.

Глава украинского правительства пояснил, что дистанционное обучение будет вводиться только в тех регионах, где есть "красны" ограничения. На такой формат будут переходить школы, как и при любом карантине, который вводится при любой эпидемии.

"Например, когда эпидемия гриппа или любая другая инфекция, то закрывают школы на 2 недели, дети учатся дома дистанционно, а потом снова идут в школу", — пояснил премьер.

Важно отметить, что уже и Минздрав и Министерство образования дали рекомендации относительно работы украинских школ в условиях пандемии.

МОН рекомендовало:

обеспечить все школы дезинфицирующими средствами и защитными масками, оборудовать специальные места для обработки рук с контейнерами для использованных средств индивидуальной защиты;

проводить уроки на открытом воздухе и ввести гибкий график занятий для разных категорий учеников;

открыть несколько входов в школы, а расстояние между партами — увеличить;

использовать большие помещения (актовые залы и коридоры) для проведения уроков — их нужно адаптировать под потребности учеников;

за классами рекомендуют закрепить отдельные кабинеты;

определить отдельные помещения для хранения верхней одежды и обуви учеников разных категорий и сотрудников школ.

В Минздраве при этом решили, что с 1 сентября в учебные заведения можно будет приходить только в масках или респираторах (разрешаются и сделанные собственноручно) — на уроках маски можно будет снимать. При входе в школу будут измерять температуру. У кого выше 37,2 – к занятиям не допустят.

Важно отметить, что дистанционное обучение власти готовят только в учебных заведениях из "красной зоны" с плохими показателями по заболеваемости. В остальных же начнутся привычные школьные будни с поправкой на карантин — маски, изменение температуры, проветривание и никаких экскурсий. Также рассматривается гибридный вариант очно-заочного обучения, когда дети из одного класса могут ходить в школу по очереди, что позволит уменьшить скопление учащихся в одном помещении на уроке.

Ранее ONLINE.UA сообщал, Минздрав ввел свои правила обучения в школах с 1 сентября. Соответствующее постановление подписал 30 июля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Документ содержит несколько групп требований — к организации образовательного процесса, к организации питания и к школьному транспорту.