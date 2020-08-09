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В Украине приняли окончательное решение относительно жителей Донбасса

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В Украине приняли окончательное решение относительно жителей Донбасса Фото: cvk.gov.ua

Центральная избирательная комиссия приняла окончательное решение относительно проведения местных выборов в Украине. Голосование пройдет в 24 областях Украины 25 октября 2020 года, но жители отдельных районов Донбасса не смогут принять в них участие. На территории 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин выборы отменили, так как их там невозможно провести. Об окончательном решении ЦИК сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Комиссии.

Решение об отмене выборов на Донбассе было принято на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций.

"Таким образом, ЦИК приняла к сведению сделаны выводы и на их основании установила невозможность проведения в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской области и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020. В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенский районов Луганской области", — говорится в сообщении Комиссии.

Также Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ОВГА о том, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.

"При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию", — добавили в ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия разработала свод правил для проведения местных выборов в Украине 25 октября. Прежде всего рекомендации касаются использования масок, перчаток и дезинфицирующих средств. Члены избирательных комиссий должны:

  • измерять температуру людям;
  • контролировать время пребывания избирателей в помещении;
  • предотвращать скопление людей, даже у входа в здание;
  • пользоваться защитными экранами или очками;
  • дезинфицировать дверные ручки, поручни, столы и тому подобное;
  • делать влажную уборку каждые 4 часа;
  • контролировать дистанцию в 1,5 метра между людьми, нанести соответствующую разметку на пол, предоставлять перчатки и антисептик на входе;
  • предоставлять отдельную кабинку для людей с признаками ОРВИ или повышенной температурой;
  • предоставлять лицам на самоизоляции отдельную урну для голосования.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ЦИК окончательно утвердила новые правила голосования переселенцам с Донбасса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Донбасс, ОРДЛО, ЛНР, ДНР, АТО, ООС, Россия, агрессия России против Украины, ЦИК, выборы 2020
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Обновлено:12:11, 09.08.2020

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