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НАТО расширяет сотрудничество с Украиной - что это значит

Политика | Читати новину українською
НАТО расширяет сотрудничество с Украиной - что это значит Фото: wikipedia.org

После того, как Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО, нашу страну как партнера стали привлекать к совместным научным разработкам. Противодействие терроризму, высокие технологии, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ — такой перечень сфер научного сотрудничества Украины и НАТО утвердили в Альянсе, где отметили, что от него выиграет не только Киев, но и страны НАТО. О новом решении руководства Альянса сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

"Учитывая высокие стандарты украинской науки и технологий, сотрудничество с украинскими исследователями также ценной возможностью для их партнеров в странах НАТО с целью изучения определенных сфер, таких как, например, средства гибридной войны", — прокомментировал новое решение по Украине Антонио Миссироли, помощник генсекретаря НАТО относительно новых вызовов безопасности.

В НАТО уточнили, что в этом году программа SPS одобрила 13 новых мероприятий с Украиной. Они сосредоточены на:

  • защите солдат и гражданских лиц от химического, биологического, радиологического и ядерного заражения;
  • использование передовых технологий для повышения устойчивости гражданского населения, а также национальных систем медицинского и аварийного реагирования;
  • разработке инструментов для защиты военнослужащих от биологических и взрывоопасных угроз при одновременном повышении их энергоэффективности.

В рамках этих мероприятий украинские эксперты будут работать вместе с экспертами из Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши, Великобритании и других стран-партнеров, включая Беларусь, Иорданию и Швецию.

Важно отметить, что эта программа особенно перспективна для украинских специалистов среди молодых ученых и исследователей, которых интересует сотрудничество с их коллегами из стран-членов НАТО. Миссироли уверен, что опыт и знания украинских специалистов также будут важны и интересны для иностранных коллег.

Как известно, расширение сотрудничества Украины и НАТО стало возможным благодаря включению нашей страны в Программу расширенных возможностей Альянса. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Пентагон требует немедленной реакции НАТО на ситуацию в Украине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: НАТО, Украина, сотрудничество, наука, кибербезопасность
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