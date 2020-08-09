Боевики "ДНР" выдвинули новый наглый ультиматум Зеленскому - чего они добиваются

Команда российского президента Владимира Путина и поддерживаемые Кремлем боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" под любым предлогом пытаются сорвать новый обмен пленными, который анонсировал официальный Киев. На этот раз оккупанты поставили новый ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому — они требуют "процессуально очистить" и снять все обвинения с ранее обменяных лиц. При этом боевики четко дали понять, что не согласятся выдать официальному Киеву в рамках обмена некоторых украинцев, которых держат в плену — они якобы не подлежат обмену. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

"Некоторые обменянные ранее лица так и не получили "процессуального очистки". При этом Украина заявляет на обмен тех, кто не подлежит обмену", — заявила так называемая "министр иностранных дел" ДНР" Наталья Никонорова.

Тем самым она в очередной раз подтвердила, что боевики не готовы проводить обмен пленными и будут выдвигать все новые претензии к Украине по этому поводу, чтобы затянуть переговорный процесс и обвинить в этом команду Зеленского.

К слову, в так называемой "ЛНР" также не спешат давать согласие на обмен. Представитель оккупантов в ТКГ Ольга Кобцева потребовала, чтобы Киев предоставил боевикам списки ста человек, которые задержаны в Украине. По ее словам, официальной информации об удержании людей, которых разыскивают в "ЛНР" и "ДНР", до сих пор не поступало.

Следует напомнить, обмены удерживаемыми лицами Зеленский и Путин согласовали еще во время переговоров в "нормандском формате" в декабре прошлого года. Предполагалось, что первый после встречи состоится весной, однако этому помешал карантин. Также стороны тогда договорились о начале диалога относительно постепенного отвода войск от линии соприкосновения. Прогресса в переговорах пока так и не удалось достичь.

При этом несколько дней назад руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в ближайшие несколько недель состоится обмен по формуле "100 на 100".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского готовят новый план по Донбассу.