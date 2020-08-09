Договорились с Путиным - Лукашенко поразил новым резонансным заявлением

Скандал с задержанием российских боевиков в Беларуси набирает обороты. После всех громких изменений в адрес России, которая умышленно направила бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск для дестабилизации ситуации перед президентскими выборами, глава Беларуси Александр Лукашенко внезапно изменил свою позицию. 9 августа, после того, как Лукашенко проголосовал на выборах, он заявил журналистам, что договорился в президентом РФ Владимиром Путиным по поводу задержанных боевиков. При этом белорусский лидер заявил, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"С Путиным договорились разобраться по боевикам. Версия провокации третьей стороны действительно рассматривается, но это все «вторично» и не имеет никакого значения. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что генпрокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться в ситуации с россиянами, так как им "наплевать на этих ребят". Однако, по словам Лукашенко, Путин прислал ему письмо на пяти страницах, в котором изложил факты о задержанных россиянах — это письмо Путина рассматривает сейчас Следственный комитет.

Также Лукашенко признал, что упрекал Россию в отправке боевиков в Беларусь, но это, по его словам, никак не отразится на отношениях Минска и Москвы.

"Строиться отношения будут нормально. Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения". С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе. Во время телефонного разговора Владимир Путин сказал, что «мы в одной лодке»", — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, 29 июля в Беларуси задержали 33 россиян, которые оказались боевиками Вагнера. В Беларуси официально заявили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта. Впоследствии Минск сообщил, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. Украина настаивает на их эстрадиции, чтобы осудить боевиков за участие в войне против Украины. У Путина добиваются освобождения боевиков ЧВК "Вагнера".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Лукашенко выступил с новым скандальным заявлением об Украине. Он допустил, что официальный Киев стоит за провокациями в Беларуси.