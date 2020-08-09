Барселона победила Наполи - шедевральный гол Месси стал хитом Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" победила итальянскую команду "Наполи" со счетом 3:1. Героем матча в очередной раз стал нападающий "Барсы" — аргентинец Лионель Месси. На
На видео видно, как Месси вошел в штрафную с правого фланга, обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе за мяч, быстро сумел подняться, прошел чуть дальше и молниеносно направил мяч в дальний нижний угол ворот "Наполи".
В список лучших голов УЕФА также попали гол Криштиану Роналду в матче против Лиона, гол Роберта Левандовски в борьбе против Челси и гол Карима Бензема в матче против Манчестер Сити.
Напомним, "Барселона" стала последней командой, которая завовала право играть в 1/4 Лиги чемпионов. В этом сезоне в четвертьфинале ЛЧ сыграют:
- итальянская "Аталанта",
- французский ПСЖ,
- немецкий "РБ Лейпциг",
- испанский "Атлетико",
- английский "Манчестер Сити",
- французский "Лион",
- мюнхенская "Бавария",
- каталонская "Барселона".
Полуфиналы ЛЧ запланированы на 18-19 августа. Финал пройдет 23 августа.
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