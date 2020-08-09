Барселона победила Наполи - шедевральный гол Месси стал хитом Лиги чемпионов

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов испанская "Барселона" победила итальянскую команду "Наполи" со счетом 3:1. Героем матча в очередной раз стал нападающий "Барсы" — аргентинец Лионель Месси. На 23-й минуте матча он исполнил невероятный дриблинг, невероятным образом отправив мяч в ворота соперника. Шедевральный гол Месси зрители назвали чудесной магией. Впрочем, в УЕФА уже также оценили мастерство аргентинца — гол Месси включили в список лучших голов недели, которые были забиты в на этой недели в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Зрелищное видео гола Месси во время матча "Барселона" — "Наполи", публикует ONLINE.UА.

На видео видно, как Месси вошел в штрафную с правого фланга, обыграл троих игроков соперника, упал в борьбе за мяч, быстро сумел подняться, прошел чуть дальше и молниеносно направил мяч в дальний нижний угол ворот "Наполи".

В список лучших голов УЕФА также попали гол Криштиану Роналду в матче против Лиона, гол Роберта Левандовски в борьбе против Челси и гол Карима Бензема в матче против Манчестер Сити.

Напомним, "Барселона" стала последней командой, которая завовала право играть в 1/4 Лиги чемпионов. В этом сезоне в четвертьфинале ЛЧ сыграют:

итальянская "Аталанта",

французский ПСЖ,

немецкий "РБ Лейпциг",

испанский "Атлетико",

английский "Манчестер Сити",

французский "Лион",

мюнхенская "Бавария",

каталонская "Барселона".

Полуфиналы ЛЧ запланированы на 18-19 августа. Финал пройдет 23 августа.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Шахтер резко поднялся в престижном рейтинге после выхода в четвертьфинал Лиги Европы.