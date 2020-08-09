Мы должны поставить точку - Зеленский выступил со срочным заявлением

В воскресенье, 9 августа, украинский глава Владимир Зеленский обратился со срочным заявлением к украинцам — в Международный день коренных народов мира он пообещал крымским татарам разработать законодательство, которое будет защищать их права и особый статус крымскотатарского народа. Президент отметил, что сейчас, в период вооруженной агрессии России против Украины и оккупацией Крыма этот вопрос стал еще более актуальным, поэтому украинские власти должны наконец поставит в нем точку. Соответствующее обращение Зеленского опубликовала пресс-служба Офиса президента, передает ONLINE.UА.

"Урегулирование этого вопроса назрело давно, и мы наконец должны поставить в нем точку. Уверенно можем сказать — обязательно отметим этот праздник солидарности в свободном Бахчисарае и по всему Крыму. Нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине — в Крыму. Для нас очень важно делать все от нас зависящее, чтобы восстановить права крымскотатарского народа как коренного народа Украины", — заявил Зеленский.

Планы президента уже поддержали в МИД Украины. В дипведомстве подчеркнули, что в Украине коренными народами являются крымские татары, караимы и крымчаки, и отметили, что проблематика определения их статуса актуализировалась с началом российской агрессии.

"В этой связи актуализируется задача разработки и принятия новой редакции закона "О национальных меньшинствах в Украине", разработки законопроектов "О коренных народах", "О статусе крымскотатарского народа в Украине", "О национально-культурной автономии", а также принятие нормативно-правовых актов по усовершенствованию финансовой поддержки со стороны государства культурного развития коренных народов, к созданию которых активно приобщается МИД", — добавили в ведомстве.

В день коренных народов мира на проблему крымских татар обратили внимание и в США. Официальный Вашингтон срочно обратился к России с требованием прекратить нарушать права крымских татар в оккупированном Крыму и покинуть суверенную украинскую территорию.

"В Международный день коренных народов мира мы призываем Россию прекратить жестокие нарушения прав человека крымских татар и покинуть суверенную украинскую территорию", — отметили в дипломатическом американском ведомстве, напомнив Кремлю, что Крым — это Украина.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский записал неожиданное обращение к украинцам с призывом не вмешиваться в выборы в США.