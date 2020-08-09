США готовят крайне неприятный сюрприз Путину - Пентагон наконец раскрыл все карты

Решение президента США Дональда Трампа о частичном выводе американских военнослужащих из Германии многие эксперты называют огромным политическим провалом и подарком президенту России Владимиру Путину. Но в Пентагоне уверяют, что ни о каких уступках России речь не может идти, так как все эти военные будут передислоцированы из Германии, в частности, в Италию и Бельгию. Главной целью перегруппировки войск США в Европе является наращивание военного присутствия у границ России и усиление сдерживания агрессии Москвы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает ONLINE.UА со ссылкой на Fox News.

"Мы передислоцируем больше войск на восток, ближе к границам с Россией. Передислокация направлена на усиление сдерживания России и укрепление НАТО", — уверил Эспер.

Глава Пентагона уточнил, что в общей сложности США выведут из Германии 12 тысяч своего воинского персонала, значительная часть его будет возвращена на родину, часть перемещена в Италию и Бельгию. Также за за счет переброски войск США из Германии могут быть усилены Румыния и страны Балтии. Пентагон также хочет направить больше сил в Прибалтику и Польшу.

Как известно, Трамп распорядился к сентябрю вывести из ФРГ 9500 американских солдат и офицеров, а максимальное число военнослужащих США, которые могут одновременно находиться в ФРГ, ограничить 25 тысячами — сейчас в Германии находятся 34,5 тысяч американских военных. Свое решение Трамп объяснил тем, что не намерен защищать Германию от России, которая платит Москве миллиарды долларов в год за энергию. К тому же глава США указал на то, что ФРГ не торопится тратить достаточное количество бюджетных средств на взносы в НАТО.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Трамп пошел на очередные резонансные уступки главе Кремля Владимиру Путину. На этот раз глава Белого дома решил прекратить размещение 700 морских пехотинцев в Норвегии, которая остается единственным союзником НАТО, имеющим общую границу с Россией.