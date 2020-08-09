Гейтс предупредил весь мир об опасности вакцины от COVID-19 для людей

Богатейший человек планеты и основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил весь мир об опасности вакцины от
"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов. Подобное может произойти в Китае или в России. Но независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты", — предупредил Гейтс.
Основатель Microsoft убежден, что в "гонке за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата. Он напомнил, что все создаваемые сейчас вакцины против коронавируса нуждаются в тщательной проверке и прежден чем запускать массовую вакцинацию людей необходимо убедиться в их безопасности.
Важно отметить, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее подтверждал, что на сегодня в мире проходят разработки нескольких вакцин против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем
Ранее ONLINE.UА сообщал, что Билл Гейтс предупредил весь мир, что пандемия коронавируса может быть не последним кризисом.