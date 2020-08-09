Гейтс предупредил весь мир об опасности вакцины от COVID-19 для людей

Богатейший человек планеты и основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил весь мир об опасности вакцины от COVID-19 . Он считает, что для здоровья людей могут быть крайне опасными препараты, которыми в ближайшее время начнут вакцинировать в некоторых странах, например, в Китае и России. По мнению Гейтса, без должного тестирования эти вакцины могут вызвать серьезные побочные эффекты. В частности, он считает, что необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на The Wired.

"Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов. Подобное может произойти в Китае или в России. Но независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты", — предупредил Гейтс.

Основатель Microsoft убежден, что в "гонке за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата. Он напомнил, что все создаваемые сейчас вакцины против коронавируса нуждаются в тщательной проверке и прежден чем запускать массовую вакцинацию людей необходимо убедиться в их безопасности.

Важно отметить, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус ранее подтверждал, что на сегодня в мире проходят разработки нескольких вакцин против коронавируса. Однако пока неизвестно, станет ли одна из них действительно эффективной в борьбе с возбудителем COVID-19 , и это, по словам чиновника, важно понимать. Но, несмотря на отсутствие вакцины против коронавируса в мире, одни из самых богатых стран уже "зарезервировали" немалое количество доз. После того, как вакцину можно будет массово применять, вероятно, что ряд "бедных" стран окажутся "последними в очереди". Иностранные эксперты подсчитали, что на 7,8 миллиарда человек доз может не хватить. Однако украинский лидер Владимир Зеленский уверенно заявляет, что наша страна должна быть одной из первых, кто получит вакцину от коронавируса.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Билл Гейтс предупредил весь мир, что пандемия коронавируса может быть не последним кризисом.