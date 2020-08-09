Евросоюз неожиданно для всех начал защищать Путина - что случилось

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Власти Евросоюза внезапно начали помогать команде канцлера Германии Ангелы Меркель в защите скандального газопровода Северный поток-2 , по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Официальный Брюссель уже начал разрабатывать механизм, который позволит команде президента РФ Владимира Путина и странам ЕС обходить санкции США, которыми Вашингтон пытается заблокировать строительство трубопровода, вызвавшего раскол между ведущими странами мира. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает ONLINE.UА со ссылкой на Интерфакс.

"Что до ответных мер, Европейская Комиссия работает над "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС". Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", — сообщил Эдерер.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что в ЕС единая позиция по этому вопросу и ее уже ранее обнародовал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Эдерер напомнил, что в Брюсселе глубоко обеспокоены тем фактом, что " США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов".

"ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", — напомнил посол ЕС слова Борреля.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину.