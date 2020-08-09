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Евросоюз неожиданно для всех начал защищать Путина - что случилось

Политика | Читати новину українською
Евросоюз неожиданно для всех начал защищать Путина - что случилось Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

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Власти Евросоюза внезапно начали помогать команде канцлера Германии Ангелы Меркель в защите скандального газопровода Северный поток-2, по которому Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины. Официальный Брюссель уже начал разрабатывать механизм, который позволит команде президента РФ Владимира Путина и странам ЕС обходить санкции США, которыми Вашингтон пытается заблокировать строительство трубопровода, вызвавшего раскол между ведущими странами мира. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает ONLINE.UА со ссылкой на Интерфакс.

"Что до ответных мер, Европейская Комиссия работает над "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС". Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", — сообщил Эдерер.

Представитель Евросоюза подчеркнул, что в ЕС единая позиция по этому вопросу и ее уже ранее обнародовал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Эдерер напомнил, что в Брюсселе глубоко обеспокоены тем фактом, что " США все чаще применяют санкции или угрожают их применением в отношении европейских компаний и интересов".

"ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву. Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами", — напомнил посол ЕС слова Борреля.

Напомним, Госдеп США включил Северный поток-2 и Турецкий поток в список проектов, на которые распространяются санкции закона США о противодействии противникам Америки с помощью санкций (CAATSA). Недавно официально стало известно, что санкции вошли в план оборонного бюджета Штатов на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября. Согласно последним данным, документ предусматривает введение санкций в отношении иностранных лиц и компаний, которые способствуют аренде, продаже и предоставлении судов, осуществляющих строительство газопроводов.

Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Трамп в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что команду Меркель неожиданно для всех призвали помочь Путину.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Евросоюз, Северный Поток - 2, санкции против РФ
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