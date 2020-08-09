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Минздрав обновил карантинную карту в Украине - какие области не могут ослабить ограничения

Украина | Читати новину українською
Минздрав обновил карантинную карту в Украине - какие области не могут ослабить ограничения Фото: pixabay.com

Количество больных коронавирусом в Украине продолжает стремительно расти, поэтому Минздрав 9 августа снова обновил карантинную карту, в которой обозначены области страны, которые не готовы к ослаблению карантина. По итогам эпидситуации прошедшей недели ослабить карантин разрешили Черниговской области, но в "красный" список попала Львовская область. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Карантин с 10 августа запретили ослаблять в следующих городах и областях:

  • Киев и Киевская область (превышена динамика заболеваемости коронавирусом);
  • Волынская, Ровенская и Ивано-Франковская области (превышен процент выявления больных);
  • Львовская область (высокая загруженность коек);
  • Одесская и Харьковская области (превышены динамика и процент выявления больных);
  • Черновицкая область (высокая загруженность коек и превышены динамика и процент выявления больных).

Минздрав обновил карантинную карту в Украине - какие области не могут ослабить ограничения (1)

Напомним, с 1 августа карантин в Украине действует по новым правилам. Страну разделили на четыре зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Новые правила карантина начали действовать с 3 августа. Решение о разделе страны на зоны будут пересматривать еженедельно.

Минздрав обновил карантинную карту в Украине - какие области не могут ослабить ограничения (2)

Важно отметить, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, на что гневно отреагировал глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Он связывает рост заболеваемости с легкомысленным отношением украинцев к карантинным ограничениям. Поэтому чиновник решил обратиться к правительству с просьбой усилить контроль за соблюдением гражданами ограничительных мер. Степанов отметил, что понимает непопулярность таких радикальных шагов, но подчеркнул, что власти должны это сделать ради здоровья и жизни украинцев.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что 9 августа в Украине зафиксировали 1199 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 80949 человек, из них 1897 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 43972 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 35080 украинцев продолжают болеть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, Минздрав, эпидемия, список, области, пандемия, коронавірус, красная зона
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Обновлено:17:11, 09.08.2020

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