Кто станет следующим президентом США - предсказавший победу Трампа профессор поразил новым прогнозом

В США приближаются президентские выборы, которые запланированы на ноябрь 2020 года. Аналитики и эксперты уже начинают делать свои прогнозы относительно их результатов и оценивают шансы действующего президента Дональда Трампа победить на голосовании и сохранить за собой президентское кресло. На этот раз свой прогноз миру представил американский профессор истории Аллан Лихтман, который безошибочно предсказал победу пяти президентов США, включая Трампа. Он считает, что действующий глава Белого дома потеряет свой президентский пост. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на The New York Times.

Лихтман для определения победителя президентских выборов использует собственную систему "13 ключей", которая оценивает многие факторы — состояние экономики страны, занимаемую должность кандидатов, социальные волнения и скандалы, а также личную харизму претендентов на пост президента США. Он уже провел детальный анализ и пришел к выводу, что Трамп не сможет переизбраться на ближайших выборах, и его место займет кандидат от демократов Джозеф Байден.

Как известно, Лихтман регулярно делает прогнозы на итоги президентских выборов в США, основываясь на собственноручно разработанную систему — при этом он не принимает во внимание различные опросы, аналитику и падения рейтинга кандидатов. С 1984 года он ошибся только один раз, когда в 2000 году на выборах в США победил не демократ Альберт Гор, а Джордж Буш-младший. Однако важно отметить, что на результаты того голосования повлияло решение Верховного суда, который постановил пересчитать голоса во Флориде. Среди удачных прогнозов Лихтмана — победа Трампа в 2016 году.

Напомним, выборы президента США состоятся 3 ноября. Бывший вице-президент Байден считается главным соперником Трампа. Опрос телеканала Fox News показал, что за него готовы проголосовать 49% избирателей, а за Трампа 41%.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский жестко отреагировал на заявление разведки США, которая считает, что Россия осуществляет вмешательство в американские выборы с помощью Украины, а именно действий народного депутата Андрея Деркача, который обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего украинского президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джо Байденом, являющимся главным соперником Дональда Трампа на предстоящих выборах. Президент Украины возмущен, что нашу страну втягивают в очередной скандал. Он уверил, что Украина не позволяла и не позволит себе в будущем вмешаться в выборы другой страны, а украинцев призвал воздерживаться от какой-либо деятельности, связанной с президентскими выборами в США.