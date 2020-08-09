Названы лучшие сериалы Netflix, которые стоит посмотреть этим летом

Эксперты авторитетного издания Forbes составили рейтинг самых лучших сериалов, которые идут в этом сезоне на Netflix. В список попали 10 фильмов, которые стоит посмотреть этим летом. Хитом сезона стало культовое документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны", в котором рассказывается о различных нераскрытых преступлениях, передает ONLINE.UА.

В список лучших сериалов лета 2020 на Netflix вошли:

Неразгаданные тайны

Пол — это лава

Проклятая

Последний танец

Вокруг света с Заком Эфроном

Тайный орден

Монахиня-воин

Аватар: Легенда об Аанге

Бесстыдники

Офис

Как известно, в августе на Netflix выйдет сериал "Нация иммигрантов", который уже называют самым важным проектом 2020 года – и одновременно самым скандальным. New York Times недавно сообщила, что администрация Трампа пыталась заблокировать премьеру ленты, угрожала судебным иском против их продюсерской компании и "боролась, чтобы не допустить релиз сериала до выборов 2020 года". "Нация иммигрантов" – глубокое исследование иммиграционного кризиса в США. Главные роли в фильме сыграли иммигранты, которые были вынуждены переехать в США по разным причинам.

Кстати, фэнтези-сериал Netflix "Очень странные дела" занял второе место в рейтинге лучших сериалов века по версии журнала Digital Spy. Фильм назвали одним из главных шоу последнего столетия, которое стоит посмотреть и пересмотреть тем, кто уже видел.

Ранее ONLINE.UА публиковал рейтинг "Лучшие новые сериалы 2020 года", которые стоит посмотреть.