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Названы лучшие сериалы Netflix, которые стоит посмотреть этим летом

Культура | Читати новину українською
Названы лучшие сериалы Netflix, которые стоит посмотреть этим летом Фото: pxhere.com

Эксперты авторитетного издания Forbes составили рейтинг самых лучших сериалов, которые идут в этом сезоне на Netflix. В список попали 10 фильмов, которые стоит посмотреть этим летом. Хитом сезона стало культовое документальное криминальное шоу "Неразгаданные тайны", в котором рассказывается о различных нераскрытых преступлениях, передает ONLINE.UА.

В список лучших сериалов лета 2020 на Netflix вошли:

  • Неразгаданные тайны
  • Пол — это лава
  • Проклятая
  • Последний танец
  • Вокруг света с Заком Эфроном
  • Тайный орден
  • Монахиня-воин
  • Аватар: Легенда об Аанге
  • Бесстыдники
  • Офис

Как известно, в августе на Netflix выйдет сериал "Нация иммигрантов", который уже называют самым важным проектом 2020 года – и одновременно самым скандальным. New York Times недавно сообщила, что администрация Трампа пыталась заблокировать премьеру ленты, угрожала судебным иском против их продюсерской компании и "боролась, чтобы не допустить релиз сериала до выборов 2020 года". "Нация иммигрантов" – глубокое исследование иммиграционного кризиса в США. Главные роли в фильме сыграли иммигранты, которые были вынуждены переехать в США по разным причинам.

Кстати, фэнтези-сериал Netflix "Очень странные дела" занял второе место в рейтинге лучших сериалов века по версии журнала Digital Spy. Фильм назвали одним из главных шоу последнего столетия, которое стоит посмотреть и пересмотреть тем, кто уже видел.

Ранее ONLINE.UА публиковал рейтинг "Лучшие новые сериалы 2020 года", которые стоит посмотреть.

Источник: ONLINE.UA
Теги: кино, рейтинг, фильмы, сериалы, Netflix, 2020 год
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