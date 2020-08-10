Гороскоп на 10 августа для всех знаков зодиака

Доверие Овна — как нервные клетки: практически не восстанавливается. прежде, чем говорить Овну, что он плохой, подумайте, что заставило его не быть хорошим по отношению к вам... никогда не обманывайте Овна, всегда говорите ему правду, какой бы горькой она не была. Овны очень редко прощают ложь... Овны никогда не были идеальными, начиная от внешности и заканчивая характером. Зато они всегда были собой.

Весам нужна, как никому другому, абсолютная уверенность в том, что их любят. Уверенность, не раз подкреплённая делом. нет повести печальнее на свете, чем повесть о Весах-совах, которым волею судеб приходится жить как жаворонкам. Весы очень редко пробуют, как говорится, снимать с людей маски, — они отлично понимают, что часто это не маски, а намордники... Весам стоит периодически пробовать смотреть на их отношения с людьми с точки зрения этих людей: представлять себя на секунду ими, а их — собой и думать, все ли вам нравится, все ли происходит правильно и так, как вам бы хотелось, — и только потом действовать согласно вашим решениям.

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 10 августа 2020 года для Овнов

Общий гороскоп для Овнов

На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вам придется очень постараться, чтобы найти время для того, чтобы насытиться. Не то, чтобы времени было мало, но вас постоянно будут отрывать от этого увлекательного процесса. Выбирайте: остаться ли вам голодным или прослыть не слишком вежливым, жуя в то время, как с вами будут общаться по делу. Кушать лучше что-то мелкое, чтобы не приходилось хотя бы откусывать.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня тревога за близкого вам человека будет отвлекать вас от работы и занимать большую часть ваших мыслей. Если вы почувствуете, что так оно и есть, под любым предлогом с работы уйдите: пользы от вас все равно будет маловато, а вот вред может оказаться нешуточным.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день звезды рекомендуют есть вам как можно меньше хлебобулочной продукции, а также прочих изделий из муки: постарайтесь ограничить потребление макарон, блинов и оладушек.

Любовный гороскоп для Овнов

Поторопитесь! У вас осталось не так много времени. как вам могло бы это показаться с первого взгляда. Если вы действительно хотите достичь того счастья, которое вы себе наметили, и с тем человеком, которого любите, то действовать следует максимально быстро и оперативно!

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Тельцов

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня вам будет непросто справиться с каким-то соблазном и преодолеть некоторые искушения ради работы. Постарайтесь все же это сделать, ибо в противном случае, уже завтра у вас могут начаться очень серьезные проблемы с вашим начальством. А вам на данный период времени это ни к чему.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам нужно найти место, где подают блюда испанской кухни. Этот день как никакой другой подходит для того, чтобы отведать паэлью с овощами, приправленную паприкой и тмином. Или с курятиной. Можно, в принципе, и заправленную креветками и мидиями — но это уже для гурманов. И не забудьте о вине.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Главным врагом Тельцов станет ваша неуравновешенность. И еще неумение спокойно и обдумано подходить к принятию решений. На вашей нервной системе это отразится самым неблагоприятным образом...

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня всякие поиски чего бы то ни было превратятся для вас в изысканное удовольствие. Это, правда, не означает, что все они будут удачны.

Любовный гороскоп для Тельцов

Единственное, что вы можете сделать в создавшейся ситуации — это целиком и полностью доверять вашему любимому человеку. Даже если его действия кажутся вам нелогичными, сегодня вы всё равно ничего изменить не сможете, придётся смириться. Впрочем, все нелогичности берите на заметку: возможно, уже завтра подвернётся шанс их исправить.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня постарайтесь дать вашему организму выспаться как следует. Восемь часов — это тот минимум, без которого вам будет ну совсем никак, а лучше — девять или десять. В противном случае, ваш организм может выкинуть некий фортель.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

В этот день звезды советуют вам обратить внимание на ваш внешний вид и при необходимости срочно заняться обновлением гардероба. В противном случае, совсем скоро на работе на вас начнут оглядываться с насмешкой или даже с неприязнью. А сегодняшний день как раз удачен для шоппинга.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Звезды надеются, что завтра, оглядываясь назад, вы не сможете сказать, что день прожит напрасно. Ну, как минимум, в гастрономическом плане. А для этого в течение дня придется хоть что-нибудь да съесть. Например, сала с луком. Или галушек — тоже неплохо. Или, быть может, на свете существует такое блюдо, которое вы давным-давно не ели, но до сих пор вспоминаете его с нежностью и теплотой? Самое время попробовать его найти.

Любовный гороскоп для Близнецов

В этот день, если вы почувствуете, что вам тяжело, трудно и одиноко, и никто, даже самый любимый в мире человек, вас не понимает, позвоните какому-нибудь старому знакомому, которого не видели и не слышали тысячу лет. Вам это обязательно должно помочь лучше любого бальзама для души.

Общий гороскоп для Близнецов

Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Раков

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы будете сравнивать вашего нынешнего любимого человека с предыдущим — увы, не в пользу первого. Однако есть же в вашей нынешней половинке что-то хорошее, что-то такое, чего в предыдущей не было. Да и многие положительные качества можно воспитать в человеке самостоятельно.

Кулинарный гороскоп для Раков

Вам все будет удаваться сегодня, старайтесь не прерывать удачный ход вещей. Вы вполне можете решить практически все свои проблемы, если не станете отвлекаться на такие глупости, как удовлетворение естественной потребности организма в пище. Перекусите что-нибудь на бегу, это будет лучше, чем голодать совсем и куда правильнее, чем потратить полдня на жевание и отходняк от сытного обеда.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день вы в состоянии самостоятельно исправить созданные вами же проблемы. Постарайтесь действовать продуманно, а в дальнейшем более внимательно относиться к своему здоровью.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня вам будет непросто убедить себя, что помимо работы в этой замечательной жизни есть и другие интересы, увлечения и радости. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы все-таки переключиться. Или попросите ваших друзей: пусть помогут в этом непростом деле.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня у вас может появиться новое хобби, а возможно и увлечение. Воспользуйтесь преимуществами, которые оно вам даст, когда-нибудь эти навыки вам очень пригодятся.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

На вас навалился неподъемный груз разнообразных хлопот? Нынче вы сможете вздохнуть свободнее — не все, конечно, но весьма многие ваши проблемы и трудности разрешатся самым неожиданным и мирным образом. И именно поэтому вы будете весь день пребывать в хорошем расположении духа.

Кулинарный гороскоп для Львов

Вы будете склонны к спешке, возможно, даже без особых на то причин. Ни в коем случае не кушайте рыбу — сегодня это может оказаться для вас небезопасно. Впрочем, фаст-фуд — тоже не решение проблемы, есть на бегу также не стоит. Да и незачем, не так уж и много времени вам потребуется чтобы скушать свой бифштекс с легким салатом из пекинской капусты — то, что вам на это день рекомендовали звезды.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы, возможно, будете не совсем адекватно воспринимать реальную действительность. Не пытайтесь добиться каких-то радикальных изменений, назавтра вы, возможно, передумаете, а восстановить все в первоначальном виде будет трудно.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы обнаружите, что ваш любимый человек — самый настоящий фанат своего дела: он будет вам рассказывать о своей работе или своём же хобби с таким огнём во взоре, что вы вполне можете удивиться: про вас он с таким огнём не говорил никогда. Может быть, только при вас?..

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче высока вероятность нервного срыва. Постарайтесь найти возможность дать выход отрицательным эмоциям, не держите их в себе, иначе можете столкнуться с серьезными проблемами.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Направьте на решение имеющихся гастрономических проблем всю мощь собственного могучего разума. Пусть он, после долгих и утомительных раздумий, поведает вам о том, стоит ли нынче есть на обед уху или лучше ограничиться тривиальным куриным бульоном. А также сделает нелегкий выбор между эклером со взбитыми сливками и небольшой веточкой винограда.

Любовный гороскоп для Дев

Не торопитесь сегодня делать первый шаг. Предоставьте эту возможность вашему любимому человеку, а сами лишь всем своим видом демонстрируйте свою готовность к адекватному восприятию нововведений. Очень важно, чтобы ваша половинка приняла решение самостоятельно, без вашей помощи и поддержки.

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день звезды рекомендуют Девам уделить внимание профилактике болезней глаз, а также позаботиться о своем сердце. Особенно следует найти возможность для профилактических мер тем, кто стал отмечать некоторое ухудшение.

Общий гороскоп для Дев

Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня вас личная жизнь будет значительно отвлекать от жизни трудовой, поэтому вы будете работать совсем не так хорошо, как этого хотелось бы вашему начальству. Впрочем, если вы грамотно сумеете скрыть состояние вашей души, все может пройти наилучшим образом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день у вас могут обостриться некоторые заболевания, связанные с вашей половой принадлежностью. Однако переживать не стоит: любая консультация врача, особенно своевременная, решит все ваши проблемы.

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день звезды не рекомендуют вам злоупотреблять служебным положением в личных целях, ибо до добра такое злоупотребление явно не доведет. Боле того, у вас могут начаться проблемы с карьерным ростом и комфортным пребыванием на рабочем месте, что совсем неприятно.

Кулинарный гороскоп для Весов

Желание утолить голод у вас нынче будет. А вот готовности хоть кончиком пальца пошевелить для того, чтобы его удовлетворить — вряд ли. Придется либо совершать чудеса дисциплинированности и демонстрировать редкостную силу воли, либо положиться на удачу и милость ближнего, рассчитывая, что о вас позаботятся, не дав остаться голодным. Разве что, в этом случае выбор будет не за вами, ну да это беда небольшая.

Любовный гороскоп для Весов

Не стоит в ваших новых отношениях ориентироваться на прежние. Мало того, что ваш нынешний человек не является точной копией предыдущего, так еще и вы значительно изменились. Новое следует строить принципиально по-новому. Особенно вам. Особенно в этот день.

Общий гороскоп для Весов

Посидите сегодня некоторое время на кухне, послушайте семейные сплетни. Мало того, что узнаете много нового и интересного, ваше внимание к делам семьи будет занесено вам в актив.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Скорпионов

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

На этот день вам не следует планировать никаких серьёзных разговоров. Лучше пока все обдумайте, но обсуждения не затевайте — вас наверняка запутают, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день успешен для рискованных мероприятий. С точки зрения кулинарно-гастрономической, таковыми можно считать походы по ресторанам с экзотической, а также очень острой кухней. Начать можно в меру традиционно — с китайского. А дальше уж насколько хватит фантазии и крепости организма.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Не торопите события. И на вашей улице когда-нибудь разобьется грузовик с пряниками, причем самостоятельно, без вашей помощи. Да, скорее всего, не сегодня, однако это не повод для расстройства и паники. Настоящее счастье нужно ждать долго, чтобы оно стало действительно счастьем.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня Скорпионам очень поможет яркая одежда — она поможет вам сохранить яркий и бодрый настрой. Сделайте все возможное для того, чтобы разукрасить свой быт действительно сочными и насыщенными оттенками.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

При желании нынче вы сможете наверстать некогда упущенные возможности. Было в вашей жизни такое, чтобы вам хотелось съесть нечто весьма аппетитное, а не получилось по тем или иным причинам? Наверняка было. Ну, вот и вспоминайте, чего вы в свое время не наелись, и приступайте к трапезе. Только не надо пытаться отыграться за все упущения сразу, будьте последовательны.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче сонливость и невнимательность будут преследовать вас как минимум полдня, и могут изрядно помешать вам в ваших повседневных делах. Возможно, вам стоит пересмотреть количество часов отводимых вами для сна.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Кто-то, кто гораздо напористее и наглее вас, захочет забрать у вас то дело, над которым вы уже начали работать. Ваш противник силен и резв — вам придется собрать все силы, чтобы выстоять в борьбе с ним. А для начала — откройте глаза, вы должны осознавать грозящую вам опасность.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Вы относитесь к вашему любимому человеку так же, как относились к нему в те далекие времена, когда между вами ещё только завязывались какие-то отношения. Однако он с тех пор значительно изменился, да и вы в своем развитии на месте не стояли. Поэтому, может быть, пришла пора пересмотреть ваши отношения?

Общий гороскоп для Стрелецов

Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодня небосвод рекомендует скушать нечто, богатое белком и во всем соблюдать неторопливость. Единственное, что можно предложить в подобном случае, дабы вписаться в рамки заданного сочетания — это яичницу по-фински. Есть, оказывается и такая — эдакий омлет с зеленым луком и черным перцем. Кстати, едят ее преимущественно с копченой рыбой — рыбу можете выбрать по собственному вкусу.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день Козерогам следует позаботиться об улучшении работы своего желудочно-кишечного тракта. Возможно, вы употребляли слишком много тяжелой пищи или просто непривычные для вас продукты питания — пришел час расплаты.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь самые разнообразные, в том числе и не совсем приятные последствия.

Любовный гороскоп для Козерогов

Верьте вашей интуиции! Сегодня она будет вашим лучшим, если не единственным помощником. Кстати, ваш любимый человек тоже вполне может на нее положиться. Особенно если он не одного знака Зодиака с вами. Доверяйте своему внутреннему голосу — и все в этот день будет получаться на отлично.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Не бойтесь сегодня задавать вопросы. Вы заблуждаетесь, если думаете, что таким образом вы станете выглядеть глупее. Напротив, вашу заинтересованность и желание поработать высоко оценят.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Водолеев

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вы поймете, что вам требуется как можно больше времени проводить с вашим любимым человеком. Однако он может придерживаться другого мнения на этот счет, поэтому прежде чем назначить ему десять свиданий на один день, прислушайтесь к его точке зрения.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынешний день как нельзя более подходит для услаждения ваших вкусовых рецепторов. Они будут на редкость восприимчивы к малейшим оттенкам вкуса, и всякая грамотно и любовью приготовленная еда станет для вас настоящим источником наслаждения. Сегодня не стоит кушать пищу, обладающую излишне резким вкусом или запахом, сильно перченую или соленую.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня вам будет не слишком трудно сосредоточиться и проделать все, что вы на этот день наметили в хорошем темпе и с наилучшими результатами. Главное — успеть собраться в первой половине дня, ибо во второй вы уже будете действовать по инерции.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день у вас, скорее всего, будет повод гордиться собой! Ведь благодаря регулярно проводимой профилактике сейчас ваше самочувствие будет просто прекрасным, а вы будете полны сил и отличного настроения.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Разве можно искренне верить то, что все сказанное вашим партнером — истина в последней инстанции? Наверняка он что-то скрывает, недоговаривает и пытается извлечь наибольшую пользу для себя. В ваших силах бороться с подобного ода безобразием — были бы время и желание.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 10 августа 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня в первой половине дня вы, скорее всего, потратите всё своё время на устранение допущенной ранее ошибки. Но как только вы разберетесь с неурядицами, сможете немного расслабиться, ведь дальнейший день не предвещает ничего неожиданного и внезапного.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день возможно появление отеков, особенно во второй половине дня. Если эта проблема действительно вас беспокоит, то вам стоит пройти обследование, так как это может быть связано с ухудшением здоровья сердца или почек.

Общий гороскоп для Рыб

Если у вас начали сильно отставать часы, проверьте, нет ли внутри дохлого таракана. Постарайтесь не вступать в конфликты с домашними животными, иначе рискуете быть исцарапаны.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодняшний день лучше всего посвятить традиционной для наших широт кухне — щам, жаркому, запеченному в горшочке, пирогам с капустой или мясом. Неплохи будут также блины и оладьи со сметаной. Любителям более легкой пищи и тем, кто борется с собственной фигурой, доказывая ей правоту собственных взглядов на ее форму, щи порекомендуем постные, а на второе — тушеные овощи с мясом или без оного.

Любовный гороскоп для Рыб

Сегодня вашему любимому человеку будет невдомёк, почему вы так странно, неадекватно и нетривиально себя ведёте. Наверное, он даже начнёт выяснять подоплеку столь необычных реакций на его обычные действия, однако вряд ли что-то у него получится: вы и сами объяснений знать не будете.