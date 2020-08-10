Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами - официальные данные на 10 августа

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 10 августа, зафиксировали 1008 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 81957 человек, из них 1922 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 44359 украинца смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 36063 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

По состоянию на 10 августа коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 10 августа заболели уже более 20 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 220 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии — там за сутки зафиксировали 48, 22 и 62 тысячи новых случаев заболевания соответственно. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 887 тысяч. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится на 34 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день почти 6,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 734 тысячи людей, вылечились – 12,9 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 августа, но с 1 числа он действует по новым адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделили или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная зона — критическая, в ней будут закрывать кафе, рестораны и учебные заведения, останавливать городской транспорт. В зеленой зоне будут действовать обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По итогам прошедшей недели Центральная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) провела заседание, на котором пересмотрела разделение регионов по уровню распространения эпидемической опасности COVID-19 . Из красной зоны исключены города Луцк и Тернополь.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Минздрав обновил карантинную карту в Украине — ослабить ограничения не могут восемь областей.