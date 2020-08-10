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Члены Евросоюза экстренно обратились к Беларуси - что происходит

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Члены Евросоюза экстренно обратились к Беларуси - что происходит Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

9 августа в Беларуси состоялись долгожданные выборы нового президента страны — по данным официального экзитпола, победу вновь одержал Александр Лукашенко, который находится во главе государства уже 26 лет подряд. Однако оппозиционные экзитполы указывают, что с огромным отрывом выиграла его главная конкурентка Светлана Тихановская. Как известно, мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку. Однако не только эти факты заставили настрожитися международное сообщество и самих белорусов. Самый большой скандал разгорелся вокруг митингов в Минске и других городах Беларуси. Нельзя не обратить внимание на то, что к их разгону привлекли ОМОН, в частности, автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями. На все эти безжалостные действия власти не могли не отреагировать члены Евросоюза, которые внимательно продолжают следить за развитием событий в стране. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Польское радио".

10 августа официально стало известно, что лидеры Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа жестко раскритиковали силовой разгон митингов белорусов, которые не согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко на выборах. 

"Как соседи Беларуси, мы призываем белорусские власти полностью признать и соблюдать основные демократические стандарты. Мы призываем воздерживаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, включая права национальных меньшинств и свободу слова", — отметили в совместном обращении Дуда и Гитанас Науседа.

Кроме того, президенты стран призвали к диалогу, напомнив Александу Лукашенко, что это "лучший метод обеспечения социального развития и обсуждения реформ и политических действий". Также политики отметили, что уважают суверенитет и независимость Беларуси. 

Стоит также напомнить, что команда Лукашенко препятствует доступу в интернет и блокирует самые большие новостные порталы. В день выборов президента Беларуси и накануне его в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 9 августа Лукашенко неожиданно заявил, что договорился в президентом РФ Владимиром Путиным по поводу задержанных боевиков Вагнера.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, Польша, Литва, митинги, протесты, Беларусь, выборы в Беларуси, выборы 9 августа, разгон протестов
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