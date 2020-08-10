Выборы в Беларуси закончились массовыми протестами - что там происходит

В Беларуси состоялись выборы президента, которые завершились массовыми протестами в стране. После того, как местный экзитпол объявил о победе на выборах (почти 80% голосов) действующего президента Александра Лукашенко, в Минске и в других городах Беларуси люди вышли на митинги. К их разгону привлекли ОМОН — в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Есть пострадавшие, но официальных данных об их количестве пока нет. Правозащитники также сообщили, что в ходе протестных акций задержаны уже 170 человек. В некоторых СМИ сообщают, что утром 10 августа демонстранты разошлись. Беларусские силовики уверили, что контролируют ситуацию, несмотря на "несанкционированные массовые мероприятия" в городах Республики, и признали применение спецсредств против демонстрантов. Что сейчас происходит в Беларуси сообщает ONLINE.UА.

После возникновения массовых протестов в Беларуси кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала обращение в силовикам и протестующим. Она отметила, что у нее нет интернета, а всю информацию о происходящем она получает в смс-сообщениях. В обращении попросила силовиков не применять силу против мирных граждан. Протестующих она призвала предотвращать провокации и не давать поводов применять насилие.

Как известно, по данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, набрал 79,7% голосов, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, у Лукашенко 5,89%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Лукашенко пригрозил своим соперникам на выборах ответом за массовые беспорядки и провокации в Беларуси.