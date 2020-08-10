Его ждет судьба Януковича - в России неожиданно начали угрожать Лукашенко

Скандальный российский политик и глава "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский выступил с неожиданным заявлением — он начал угрожать действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и выразил поддержку митингующим, которые недовольны результатами выборов. По мнению одиозного политика, народ перестал доверять своему многолетнему лидеру. Кроме того, Владимир Жириновский в своем стиле озвучил громкий прогноз — он стал утверждать, что на Лукашенко в конце концов ждет судьба Януковича. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Твиттер главы "ЛДПР".

Политик выразил солидарность с протестующими и прежде всего — задержанными журналистами канала "Дождь". "Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Беларуси, прежде всего, с грубо задержанными журналистами "Дождя". Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича", — подчеркнул Владимир Жириновский.

Стоит обратить внимание на то, что заявлений от президента России Путина о протестах в Беларуси пока нет. Более того, о столкновениях, которые привели к десяткам пострадавших, отмалчиваются и федеральные СМИ. Однако нельзя не упомянуть о том, что недавно заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев начал публично жаловаться на то, что политические отношения РФ и Беларуси стали "мелкой разменной монетой" во время избирательной кампании в стране. Кроме того, скандальный российский политик цинично намекнул, что последствия ухудшения отношений между странами будут печальными.

"Российско-белорусские отношения, я даже больше скажу, Союзное государство, интеграция стали мелкой разменной монетой во время избирательной кампании", — заявил политик.

Стоит напомнить, что кровавый разгон митингующих уже осудили лидеры Польши и Литвы. Анджей Дуда и Гитанас Науседа опубликовали совместное заявление: они призывают воздержаться от насилия и нарушения прав человека.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Александр Лукашенко шокировал мир очередным скандальным заявлением об Украине.