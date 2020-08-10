Я лично в этом заинтересован - Зеленский дал Лукашенко неожиданный совет

Украинский глава Владимир Зеленский отреагировал на массовые протесты в Беларуси, которые возникли там после выборов президента. Он призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко проявить терпимость к митингующим и отказаться от уличного насилия, к которому прибегли белорусские силовики при разгоне демонстрантов. Зеленский считает, что выход из сложившейся кризисной ситуации можно найти только через диалог и общественное взаимодействие. Президент Украины предупредил Лукашенко, что в случае эскалации насилие будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. Зеленский подчеркнул, что лично заинтересован в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями, так как эта страна является ближайшим соседом Украины, которой не безразлично, что будет с этой страной дальше. С соответсвующим заявлением Зеленский выступил 10 августа, передает ONLINE.UА.

"Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения же в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к общественному протеста, нарастает. Что мы сейчас, к сожалению, и наблюдаем", — прокомментировал ситуацию в Беларуси украинский глава.

Зеленский считает, что сейчас правительству и обществу, несогласному с предварительными результатами президентских выборов, нужно договориться. Но в нынешнем кризисе именно власть, по мнению президента Украины, должна обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме.

"Беларусь в своих действиях должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса. Украина и я лично крайне заинтересованы в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями. Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам совсем не безразлично, что там происходит и что будет с нашими друзьями далее", — подытожил президент Украины.

Как известно, по данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, набрал 79,7% голосов, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, у Лукашенко 5,89%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

После объявления предварительных результатов выборов в Беларуси по стране прокатилась волна массовых протестов. Тысячи белорусов вышли на улицу, протестуя против действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит страной уже 26 лет и которого на Западе называют "последним диктатором Европы".

Ранее ONLINE.UА сообщал, что ночь после выборов в Беларуси была кровавой. К их разгону привлекли ОМОН — в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями и применяла слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Есть пострадавшие, но официальных данных об их количестве пока нет. Правозащитники также сообщили, что в ходе протестных акций задержаны уже 170 человек.