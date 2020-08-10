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Команда Лукашенко решилась на шокирующее признание на фоне кровавых протестов

Политика | Читати новину українською
Команда Лукашенко решилась на шокирующее признание на фоне кровавых протестов Фото — facebook.com/svaboda.org

Весь мир внимательно наблюдает за тем, как митинги в Беларуси стремительно переростают в настоящие кровавые столкновения с правоохранителями после объявления результатов президентских выборов. Стоит обратить внимание на то, что сначала силовики вообще не давали никаких комментариев относительно того, что происходит в стране, однако после массового распространения фото окровавленных протестующих команда Александра Лукашенко решилась на шокирующее признание и публично признала, что силовики применяли оружие. Официальный Минск утверждает, что был вынужден прибегнуть к таким мерам. С таким громким заявлением выступила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС" и "Радыё Свабода".

Что важно понимать, протестующих в ведомстве назвали "участников массовых беспорядков". Между тем официальный сайт МВД Беларуси "упал" и не доступен, соответственно, официального заявления правоохранительных органов о событиях пока нет. Как уже сообщалось ранее, силовики обстреливают протестующих резиновыми пулями, бросают светошумовые гранаты и поливают из водометов. По сообщениям из белорусских телеграмм-каналов, пострадали по меньшей мере 50 человек, 10 человек в тяжелом состоянии.

Кроме того, отмечается, что один человек погиб и трое серьезно пострадали в результате въезда автозака в толпу во время акций протеста в Минске — об этом заявил представитель правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович.

"Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы", — рассказал активист.

Нельзя также не обратить внимание на то, что к силовому разгону готовились заранее, ведь спецтехнику начали пригнать в Минск еще за сутки до проведения выборов. 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава "Либерально-демократической партии" Владимир Жириновский выступил с неожиданным заявлением — он начал угрожать действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, митинги, Беларусь, выборы в Беларуси, выборы 9 августа, разгон протестов, протесты в Беларуси, МВД Беларуси
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Обновлено:11:11, 10.08.2020

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