Хорошая идея - Трамп удивил мир новым заявлением

Президент США Дональд Трамп раскритиковал новость о его намерении дополнить монумент на горе Рашмор своим портретом. Он одновременно назвал это хорошей идеей, если оценить эффективность его президентства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter.

По словам государственного лидера, информация является фейком, ее распространяют враждебные к нему медиа.

"Это выдуманные новости провальной The New York Times и CNN, у которого плохие рейтинги", — утверждает Трамп.

Также он добавил, что не видит ничего плохого в такой инициативе, поскольку Соединенным Штатам удалось добиться значительных достижений во время 3,5 года его президентства.

В связи с публикацией упомянутого издания, Трамп поделился соответствующей идеей с губернатором Южной Дакоты Кристи Ноэм — штата, где находится Рашмор. Источники якобы информировали, что в 2019 году один из помощников Белого дома даже интересовался в губернаторской администрации, которые необходимо выполнить условия для расширения монумента.

В прошлом месяце Ноем принимала у себя в штате президента. Трампу преподнесли метровый муляж горы с лицами пяти лидеров — вместе с его собственным.

Напомним, монумент на горе Рашмор — один из самых известных памятников мира, его построили в период с 1927 до 1941 года. Он изображает Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта — одних из самых выдающихся американцев-президентов.

Как сообщал ONLINE.UA, аналитики и эксперты уже начинают делать свои прогнозы относительно их результатов, оценивают шансы действующего президента Дональда Трампа победить в голосовании и сохранить за собой президентское кресло. На этот раз свой прогноз мира представил американский профессор истории Аллан Лихтман, который безошибочно предсказал победу пяти президентов США, включая Трампа.