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Я неимоверно рад - Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе

Политика | Читати новину українською
Я неимоверно рад - Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

После двухдневной поездки в зону ООС украинский глава Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным заявлением о Донбассе. Президент убедился, что на линии разграничения действительно действует режим перемирия, в результате которого с 27 июля Украина не несет потери. Украинский глава опубликовал видео со своей поездки в зону ООС — он подчеркнул, что для него большая честь находиться рядом с украинскими бойцами, готовы защищать Украину до последнего вздоха. С соответствующим заявлением Зеленский выступил 10 августа, передает ONLINE.UА.

"Благодарен нашим ребятам за мужество и выдержку, которая помогает им не поддаваться на отдельные провокации. Благодарен за то, что бережет нас с вами и друг друга. И невероятно рад, что с 27 июля у нас нет потерь. Будем и впредь делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий", — пообещал Зеленский.

Как известно, Зеленский ездил в зону ООС 6-7 августа. Кроме ознакомления с ситуацией на Донбассе, Зеленский во время визита возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС, а также вручил государственные награды украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. Также президент пообщался с журналистами, которых уверил, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины и сохранения жизней военнослужащих на Донбассе.во время поездки на Донбасс Зеленский пояснил, почему назначил именно Леонида Кравчука главным переговорщиком от Украины в ТКГ. Он отметил, что было несколько кандидатур на эту должность, но президент решился остановиться на Кравчуке, так как возглавлять переговорную группу должен мощный, мудрый, образованный человек, у которого авторитет по всей Украине, и в оккупированной части.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что первый премьер-министр страны Витольд Фокин будет работать в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе. Он уверил, что шанс на восстановления мира в Украине уже есть и поделился своими планами относительно будущих переговоров.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, видео, Владимир Зеленский, Донбасс, АТО, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ООС, агрессия России против Украины
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Обновлено:11:11, 10.08.2020

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