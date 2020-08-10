Шмыгаль продвигает новую идею относительно Донбасса - что важно знать каждому

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль озвучил новую интересную идею — он подчеркнул, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса. По его словам, сейчас команда украинского лидера Владимира Зеленского рассчитывает на несколько направлений. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Относительно создания привлекательных условий для бизнеса..., который придет на территории, которые сегодня являются временно оккупированными, который придет на территории, которые сегодня расположены у линии разграничения, мы имеем несколько направлений. Это, конечно же, и налоговые льготы, определенные преференции с точки зрения начала и ведения там бизнеса. Видение и концепция сегодня. Конкретные шаги Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и скоро представят", — подчеркнул глава правительства.

Денис Шмыгаль обратил внимание на то, что зона приоритетного развития — это 15- 20-километровая зона в пределах от линии разграничения.

"Зоны приоритетного развития — это те зоны, которые требуют определенных преференций для бизнеса, для создания рабочих мест. Сегодня мы можем говорить о создании таких зон в какой-то границе от линии разграничения. Например, 15-километровая зона, может, 20-километровая зона. Мы считаем эти вещи сейчас. И представим их", — подчеркнул глава Кабмина.

Нельзя не обратить внимание на то, что издание Vox Ukraine недавно внесло в перечень семи крупнейших экономических ошибок власти за период независимости создания свободных экономических зон и территорий приоритетного развития, которое сопровождалось предоставлением льгот и преференций. Отмечается, что налоговые льготы СЭЗ и ТПР превышали поступления в бюджет от их деятельности, искривлялся экономический ландшафт, происходил уход от налогообложения.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Путин изменил стратегию по Донбассу и решил вернуть оккупированные территории Украине на новых условиях.