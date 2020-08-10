Лукашенко выступил с первым заявлением после выборов - что известно

Очередные президентские выборы президента Беларуси состоялись 9 августа, их кульминацией стали массовые ночные беспорядки. Государственный лидер Александр Лукашенко выступил с первым заявлением после бурной ночи, полной драк активистов и силовиков. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛТА.

Победитель выборов посетил следующего после голосования дня одно из государственных предприятий.

"Политика одна должна быть — люди", — утверждает Лукашенко.

Напомним, согласно данным Центральной избирательной комиссии республики, действующий президент получил поддержку более 80% избирателей. Официальная явка достигла около 84%.

Избирательные участки закрылись после 20:00 в воскресенье. За этим начались массовые протестные митинги, которые переросли в беспорядки и конфликты. Силовики применили против активистов резиновые пули, свето-шумовые гранаты и рукопашную силу.

Сами выборы проходили за закрытыми дверями — на участки не допустили наблюдателей, также там не было системы видеонаблюдения.

После столкновений, в которых пострадали множество людей, глава миссии СНГ Сергей Лебедев отметил, что напряженность в обществе на фоне выборов — это якобы не вина действующей власти и представителей ЦИК.

В результате протестов один человек погиб. Об этом сообщили белорусские СМИ, однако пока что в республиканском правительстве опровергают факт гибели протестующего.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский утром в понедельник, 10 августа, выступил с обращением к официальному Минску. Он призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко проявить терпимость к митингующим и отказаться от уличного насилия, к которому прибегли белорусские силовики при разгоне демонстрантов.