Нужно уже немедленно - к Елене Зеленской обратились с неотложным требованием

10 августа Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась с неотложным требованием к первой леди Украины Елене Зеленской. Омбудсмен призвала супругу президента взять под личнй патронат детей узников Кремля, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора. Денисова также обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю. Она попросила срочно разработать и представить на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию правового статуса и социальной защиты лиц, незаконно лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей и утвердить соответствующую государственную социальную программу. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на страницу чиновницы в соцсети.

"Прошу первую леди Украины Елену Зеленская взять под личный патронат каждую такую семью. Также прошу наших граждан, правозащитников, волонтеров и общественных активистов, находящихся на временно оккупированной территории Крыма скоординировать усилия в поддержке таких семей в быту, в частности в организации досуга детей в местах их компактного проживания. Дети украинских политзаключенных должны иметь достойное детство! Наша общая цель — сделать все, чтобы они не испытывали недостатка внимания и заботы, пока их родители находятся в плену агрессора!", — говорится в обращении Денисовой.

Омбудсмен также призвала международные правительственные и неправительственные организации, в частности Международный Комитет Красного Креста в Украине, предоставить гуманитарную помощь кремлевских пленников и способствовать усилению борьбы на международной арене за освобождение их родителей. Денисова подчеркнула, что на данный момент 133 гражданина Украины, в том числе 97 крымских татар, преследуются РФ по политическим мотивам. При этом 112 украинцев незаконно удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма, остальных ограничили в передвижении. Из них 71 — являются родителями 188 несовершеннолетних детей.

"Особого внимания и заботы требуют 11 тяжелобольных детей. Им нужна высококвалифицированная медицинская помощь. В частности, дети двух, ограниченных в передвижении политзаключенных — крымских татар, нуждающихся в такой помощи уже немедленно", — добавила Денисова.

Напомним, Елена Зеленская ведет активную социальную деятельность, направленную на усиление гендерного равенства в стране и на защиту детей. В частности, недавно Кабмин поддержал ее инициативу о присоединении Украины к международному "Партнерству Биарриц" по установлению равенства женщин и мужчин.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский предложил закрепить обязанности своей супруги и первой леди Украины в законодательстве.