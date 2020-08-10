Оккупанты в Крыму бьют тревогу из-за серьезной проблемы - первые подробности

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выступил с новым шокирующим заявлением — он отметил, что количество выявленных в сутки случаев заражения коронавирусом в Крыму впервые превысила 40. По словам пропросийського политика, в течение воскресенья, 9 августа, на оккупированном полуострове обнаружили 48 случаев COVID— 19. Согласно последним данным, "17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, три — при скрининге здоровых лиц". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Аксенова в социальных сетях.

Стоит обратить внимание на то, что ранее максимальный для Крыма показатель суточного прироста был зарегистрирован 5 августа — 39 инфицированных. Оккупационные власти Крыма утверждают, что всего с начала года в Крыму выявлено 1517 COVID-положительных: 17 пациентов умерли, 1054 выздоровели. Т.н. "Минздрав Крыма" объявило срочный набор врачей и медсестер для работы с зараженными коронавирусом в Симферополе. Как сообщается на его сайте, нужны медики "любой специальности".

Как известно 8 августа украинское правительство решило с 9 до 30 августа прекратить работу КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом — якобы для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19 .

"Только в отдельных случаях гражданам разрешено пересекать админграницу: подача документов для поступления в вузы; воссоединения семьи, тяжелая болезнь, необходимость пополнения запасов лекарств или получения медицинской помощи, смерть или тяжелая болезнь близких родственников, в других экстренных случаях, как политическое преследование крымчан", — говорится в сообщении.

Напомним, что утром 9 августа на контрольном пункте въезда/ выезда Армянск — Каланчак со стороны оккупированного Крыма образовалась очередь на выезд из полуострова.