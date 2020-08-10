Путин неожиданно высказался о Лукашенко и выборах - что следует знать

Выборы президента Белоруссии состоялись в воскресенье, 9 августа, победу предсказуемо одержал Александр Лукашенко. Российский коллега Владимир Путин выступил с заявлением на фоне голосования. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

Президент РФ поздравил Лукашенко с победой. Он отправил ему телеграмму по этому поводу.

По словам Путина, развитие отношений Москвы и Минска — это буквально запрос двух братских народов, их "коренные интересы".

Российская сторона надеется на дальнейшее выстраивание взаимовыгодных отношений с Белоруссией.

Следует заметить, российский президент стал вторым мировым лидером, который фактически признал победу Лукашенко. Первым стал китайский лидер Син Цзиньпин.

Прокомментировал выборы в беларуси и президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, его заявление существенно отличается от реакции Путина. Тот не поздравил Лукашенко, однако призвал белорусов не допустить насилия и раскола.

"Только взаимопонимание между всеми сторонами способно сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение к свободе и демократии. В противном случае эскалация насилия будет нарастать, а это чревато чрезвычайно горькими последствиями. На мой взгляд, сейчас в таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны – и правительство, и общество, что протестует", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, Лукашенко получил более 80% голосов на выборах.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусская власть решилась на шокирующее признание и публично признала, что силовики применяли оружие против протестующих. Официальный Минск утверждает, что был вынужден прибегнуть к таким мерам. С таким громким заявлением выступила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.