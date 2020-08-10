В ЕС срочно созывают чрезвычайный саммит - что случилось

Члены Евросоюза обеспокоены массовыми протестами в Беларуси, которые возникли в стране после оглашения предварительных результатов выборов. Тысячи белорусов не согласны с тем, что президентом Беларуси останется Александр Лукашенко, который уже 26 лет бессменно правит страной. В ЕС осудили жесткий разгон митингующих белорусскими силовиками, в связи с чем предлагают собраться на внеочередной саммит, чтобы поддержать белорусов в их стремлении к свободе. С таким срочным предложением к Брюсселю обратился Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщает ONLINE.UА со ссылкой на пресс-службу польского премьера.

"Польша несет ответственность за своих ближайших соседей. Поэтому премьер-министр Матеуш Моравецкий обратился в письме к Шарлю Мишелю, председателю Европейского Совета и Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейской Комиссии, о созыве чрезвычайного саммита Европейского Совета относительно событий в Беларуси. После президентских выборов в Белоруссии, которые были проведены 9 августа 2020 года, власть применила силу против своих граждан, которые требуют перемен в стране. Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе", — передала канцелярия премьер-министра Польши.

Как известно, по данным официального экзит-пола, Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, набрал 79,7% голосов, его основная оппонентка Светлана Тихановская – 6,8%. По результатам экзитпола на 21 зарубежном избирательном участке на выборах президента Беларуси, у Тихановской на этих избирательных участках 81,57%, у Лукашенко 5,89%. Тихановская заявила, что будет в судах отстаивать голоса избирателей.

После объявления предварительных результатов выборов в Беларуси по стране прокатилась волна массовых протестов. Тысячи белорусов вышли на улицу, протестуя против действующего президента Александра Лукашенко, который бессменно правит страной уже 26 лет и которого на Западе называют "последним диктатором Европы". К их разгону привлекли ОМОН — в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а силовики стреляли по митингующим резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Правозащитник сообщили об одном погибшем, но в МВД Беларуси эту информацию опровергают. Также известно, что в ходе протестных акций задержаны уже более 200 человек.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский отреагировал на массовые протесты в Беларуси, которые возникли там после выборов президента. Он призвал белорусского коллегу Александра Лукашенко проявить терпимость к митингующим и отказаться от уличного насилия, к которому прибегли белорусские силовики при разгоне демонстрантов. Президент Украины предупредил Лукашенко, что в случае эскалации насилие будет нарастать, а это чревато очень горькими последствиями. Зеленский подчеркнул, что лично заинтересован в том, чтобы Беларусь была по-настоящему независимой и демократической страной с сильной экономикой и стабильными общественными отношениями.