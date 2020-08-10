Команда Зеленского записала экстренное обращение к Лукашенко

Президентская политическая сила "Слуга народа" подготовила обращение к команде белорусского лидера Александра Лукашенко и попросила присоединиться к нему других народных избранников Верховной Рады. Авторы обращения обращают внимание на массовые протесты против фальсификации результатов выборов президента Беларуси и просят власти соседней страны ответить на вопрос протестующих. С таким заявлением выступил заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Карвчук в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"Обращает на себя внимание тот факт, что протесты в Беларуси вызваны многочисленными сообщениями о нарушениях и некоторые непрозрачные события, которые происходили в ходе избирательной кампании и в день голосования. Для сохранения мира, спокойствия и общественного согласия в Беларуси призываем представителей соответствующих ветвей власти и государственных институтов нашей дружественной страны-соседки быстрее предоставить достоверные и четкие ответы на вопросы протестующих", — говорится в заявлении.

Стоит обратить внимание на то, что нардепы выражают поддержку "воли белорусского народа избирать представительные органы власти, включая президента, демократическим правовым способом". А также призывают официальный Минск "проявлять сдержанность относительно протестующих, не допустить нарушения прав человека при реализации белорусами одного из основополагающих прав — на мирный протест". "От открытости, честности, прозрачности и сдержанности всех сторон и участников выборов зависит не только общественное согласие в Беларуси, но и сохранение и укрепление ее суверенитета, последующее признание результатов выборов мировым сообществом, а следовательно — международная поддержка и защита государственности дружественной нам страны", — заявила партия "Слуга народа".

Что интересно, недавно один из депутатов от "Слуги народа" Евгений Шевченко уже поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на этих выборах.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Благодарю Вас за душевное отношение к Украине!" — написал он в Facebook.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Жириновский начал угрожать действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко.