Тайсон разочаровал фанатов громким решением - в чем причина

Уже через месяц должны были встретиться на ринге легенды бокса Майк Тайсон и Рой Джонс-младший. Впрочем, фанатов разочаровали внезапным переносом долгожданного события. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на The Ring.

Согласно информации источников среди организаторов, поединок будет принимать арена Dignity Health Park в калифорнийском Карсоне. Он состоится 28 ноября вместо 12 сентября.

Именно сторона Тайсона настаивала на таком переносе. Менеджмент считает, перенос на более поздний срок позволит получить больше денег.

Также пока остаются невыясненными вопросы о шлемы для Тайсона и Джонса-младшего, тестирование на остатки допинга в организме и самое главное — допуск болельщиков на стадион.

Напомним, о возвращении "железный Майк" объявил весной 2020 года. Вместе с ним подобным заявлением отметился бывший соперник Эвандер Холифилд. Фанаты долгое время надеялись, что эти давние "враги" вновь выйдут друг против друга на ринг. Позже менеджеры Тайсона объявили о бое против Джонса-младшего.

Сам Тайсон утверждал, что готов к выставочных боев, гонорары за которые он направит в благотворительные фонды.

Организация дуэли полна трудностями. Прежде всего они связаны с ограничениями, которые обусловлены пандемией COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, Виталий Кличко более 15 лет назад мог выйти на ринг против легенды бокса Майка Тайсона. По словам бывшего промоутера Тома Леффлера, переговоры продолжались в 2004 году.

Главным условием должна стать победа "железного Майка" над Дэнни Уильямсом. Он пояснил, что Тайсон тогда проиграл Вильямсу — это полностью изменило ситуацию и не позволило организовать бой.