Другого пути нет - у Зеленского сделали важное заявление относительно жителей ОРДЛО

Новый глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук не видит перспектив переговоров с командой российского президента Владимира Путина по Донбассу. Он считает, что вернуть Донбасс и завершить войну можно только с помощью жителей ОРДЛО, которых планирует убедить в перспективе развития региона в составе Украины. Представитель президента Владимира Зеленского в переговорной группе убежден, что для достижения мира на востоке Украины нужно услышать тех людей, которые живут на Донбассе, а это 1,7 млн человек — и если они захотят, чтобы война закончилась, то Москва их услышит лучше, чем представителей официального Киева. Об этом Кравчук заявил в интервью "Радио Свобода", передает ONLINE.UА.

"Для того, чтобы Москву убедить, надо не только желание Киева, их трудно убеждать. А когда это желание будет людей, которые там живут, и тех, которые находятся за пределами (оккупированных территорий — ред.). Подчеркиваю, что это миллион семьсот тысяч человек, тогда Москва услышит лучше и также будет идти навстречу людям. Я в это верю", — считает Кравчук.

Политик подчеркнул, что хочет сделать все для того, чтобы договориться, не уступая интересам Украины, не подпи сывая ненужных документов, как это произошло с Минскими соглашениями, которые Украине сейчас не может выполнить.

"Мы должны действовать таким образом, чтобы люди поверили. Ну, например: вместо пустых разговоров о статусах, обо всем остальном мы предлагаем ввести в этих областях стандарт свободной экономической зоны. Если это будет принято, то люди сразу включаются в работу, приходят инвестиции, восстанавливаются хозяйства, восстанавливается разрушенный жилой фонд — люди возвращаются и видят перспективу. Сегодня такой перспективы они не видят. Они думают, что у них перспектива в России, но они ошибаются", — пояснил свой план Кравчук.

Первый президент Украины убежден, что жители ОРДЛО боятся изменить позицию, так как их запугали, потому что они не верят, что Украина их может защитить. Но изменить ситуацию не получится быстро — за месяц или два.

"Но мы должны начать действовать, другого пути нет. Если мы будем обсуждать и бояться: а нас не обманут, не приведет ли это к тому... Я не знаю, к чему это может привести окончательно, никто не может предсказать. Но я могу точно определить от «а» до «я» — что полезно, а что нет, что нужно, а что нет. Я могу точно определить, какие полномочия у Украины и какие функции она берет на себя, чтобы этих людей поставить в нормальные условия. Это я могу определить, а все остальное предусмотреть в политических переговорах до 100% точности, я не знаю было так когда-то в целом", подчеркнул Кравчук.

Представитель ТКГ уточнил, что первый премьер-министр Украины Витольд Фокин, который также согласился войти в ТКГ, решил поехать на оккупированную часть Донбасса, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Кравчук поддерживает его инициативу.

"Он знает ситуацию там лучшее из людей, которых я вообще знаю. И имеет решительность, смелость и готов это сделать. А если там сложатся соответствующие условия, которые нужны мне, Кравчук, изучить любые вопросы, которые нужны для решения, я также буду думать над тем, как это сделать, не исключая и непосредственных контактов", — уточнил Кравчук.

Важно отметить, что ранее Кравчук уверял, что компромиссы в переговорах по Донбассу допустимы не во всем. По его словам, суверенитет, территориальная целостность, независимость, неприкосновенность границ — эти вопросы обсуждаться не будут. Кроме того, политик пообещал, что будет выступать за то, чтобы управление территорией Донбасса принесло пользу людям, которые там живут, чтобы они почувствовали, что являются хозяевами своей земли.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Зеленский выступил с важным заявлением о Донбассе по итогам поездки в зону ООС.